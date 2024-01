George Sand, Voyages

Préface d'Hubert Prolongeau

Elle n’avait que quatre ans quand elle partit pour la première fois. En 1808, la petite Aurore Dupin accompagne sa mère en Espagne pour y rejoindre son père, aide de camp du maréchal Murat. Des années plus tard, en 1829, elle rédige un court texte pour évoquer ce souvenir d’enfance. S’il est littérairement très anecdotique, le récit est passionnant car il jette déjà les bases de ce que sera le récit de voyage à la George Sand : moins une tentative touristique de décrire le pays traversé – encore que quand elle se livre à l’exercice elle y excelle – qu’un prétexte à parler d’elle, à mettre en scène son autobiographie, à jeter au fil du récit incises et digressions. S’ils n’ont pas été cantonnés à sa chambre, les voyages de Sand ont toujours tourné autour d’elle. C’est ce qui en fait aujourd’hui l’irremplaçable singularité.

Ce premier volume contient Voyage en Espagne, Voyage chez Monsieur Blaise, Voyages en Auvergne, Lettres d’un voyageur et Un hiver à Majorque.

