Tarquinio Galluzzi, Commentaire sur l'élégie (1621)

Texte édité et traduit par Émilie-Jade Poliquin.

Introduction et notes par Nicholas Dion, Émilie-Jade Poliquin et Gaëlle Rioual.

Le Commentaire sur l’élégie de Tarquinio Galluzzi publié en 1621 constitue selon toute vraisemblance le premier traité théorique d’importance consacré au genre élégiaque. Avant lui, on trouve surtout des passages plutôt succincts dans différentes poétiques renaissantes, qui abordent l’élégie de la même manière qu’une série d’autres formes plus ou moins brèves comme l’ode, l’épigramme, la satire, la poésie pastorale, etc., ou bien des mentions et remarques éparses chez les éditeurs, traducteurs et commentateurs des poètes élégiaques de l’Antiquité qui reprennent pour la plupart les grammairiens grecs et les quelques vers sur l’élégie de l’Épître aux Pisons d’Horace.



Étant donné l’influence que le Commentaire sur l’élégie a eu sur les premiers traités français consacrés au même objet, qu’il s’agisse du Caractère élégiaque (1640) de La Mesnardière ou des discours que prononce l’abbé Jean-Baptiste Souchay devant l’Académie royale des inscriptions et belles lettres au début du XVIIIe siècle, ainsi que le caractère novateur des propositions qu’il contient, notamment en ce qui a trait à la théorie de l’imitation et à la nature de l’ego qui prend en charge l’énonciation élégiaque, nous avons cru qu’une édition et une traduction françaises de cet important jalon seraient les bienvenues et qu’elles permettraient aux spécialistes, entre autres, de mieux cerner et comprendre l’évolution de l’élégie moderne en France.

Lire un extrait…

Écouter la présentation…

—

Table des matières

Introduction

Remerciements

Principes d’édition

Liste des abréviations



Commentaire sur l’Élégie du Sabin Tarquinio Galluzzi de la Compagnie de Jésus

Chapitre I – L’ancienneté de l’élégie et ses auteurs

Chapitre II – L’origine du nom

Chapitre III – La matière de l’élégie

Chapitre IV – Si l’élégie est vraiment une poésie

Chapitre V – À quelle forme de poésie rapporte-t-on l’élégie ?

Chapitre VI – Au sujet des parties de l’élégie en général

Chapitre VII – Des parties de quantité

Chapitre VIII – De l’invocation. Si l’on doit l’omettre

Chapitre IX – Du début et de la proposition de l’élégie

Chapitre X – De la narration

Chapitre XI – De l’épisode. Ce qu’il est et combien de formes il prend

Chapitre XII – Des deux épisodes de l’élégie et, premièrement, du plus long

Chapitre XIII – Si un épisode de l’élégie sans retour est probable

Chapitre XIV – De l’autre épisode de l’élégie, du plus bref

Chapitre XV – De la fin

Chapitre XVI – Des parties de qualité et, premièrement, de la constitution

Chapitre XVII – Des caractères

Chapitre XVIII – De la pensée

Chapitre XIX – L’expression



Notes de la traduction

Bibliographie

Index nominum

Index des passages cités