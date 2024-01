Bandes de génie

Qui n’a jamais rêvé, comme le héros de Woody Allen dans Midnight in Paris, d’arpenter les rues du Paris des années 1920 ? C’est ce que nous proposent les souvenirs de Robert McAlmon, météore littéraire, noceur infatigable, qui fut aussi l’éditeur visionnaire de la "génération perdue", le premier à publier le jeune Ernest Hemingway et la géniale Gertrude Stein. Dans Bande de génies que publient les éditions Séguier avec le sous-titre Mémoires du Montparnasse des Années folles, on sillonnera en compagnie de Robert McAlmon les bas-fonds de la capitale à la recherche d’opium pour Ezra Pound, on ira boire jusqu’à l’aube avec James Joyce dans les bars de la rive gauche (avant de lui prêter main forte pour terminer Ulysse), on suivra Dos Passos dans une randonnée en espadrilles à travers les Pyrénées, on se jettera à corps perdu dans les fêtes de Pampelune avec Hemingway, on écumera les cabarets du Berlin décadent d’après-guerre, les clubs de jazz de Pigalle ou encore le célèbre bal des Quat’z’arts… Seront pourfendus, au passage, deux ou trois bobards que l’on a pu lire dans Paris est une fête – et racontée une foule d’anecdotes que l’on n’y avait pas trouvées. Enfin, bien sûr, on dissertera sur les mérites respectifs des membres de cette bande idéale, en prenant soin de récompenser les vrais talents et d’écorner les fausses gloires.

(Illustr. : ©Patrimoine La Coupole)