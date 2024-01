2 € de l'heure

Aby est aide à domicile auprès de personnes âgées, Ali manutentionnaire dans une grande enseigne d’un supermarché du Sud de la France, Hajer médecin à l’hôpital public… Nejma Brahim a rencontré des centaines de travailleurs de l’ombre, partout en France. Elle dévoile un système d’exploitation étendu et installé, et dresse un tableau à rebours de tous les fantasmes, sur ces étrangers qui bénéficieraient des "aides sociales" sans rien faire. Au contraire, ils et elles travaillent, souvent beaucoup et la plupart sans contrat, pour, parfois, pas plus de 2 euros de l’heure, qui donne son titre à un essai qui entend La face cachée de l'"intégration" à la française : une main d’œuvre qui n’est pas concernée par le droit du travail et qui soutient pourtant l’ensemble des pans de notre économie. Comment les employeurs, parfois les plus gros, profitent de cette situation ? Pourquoi et combien l’Etat accepte-t-il de perdre ? En bref, à qui profitent les sans-papiers ?