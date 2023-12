Le temps du commentaire. Du commentaire juxtaposé au commentaire simultané (Montpellier)

Le temps du commentaire. Du commentaire juxtaposé au commentaire simultané

Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles 2 - Auditorium

25-27 janvier 2024

Colloque international

Centre d’études médiévales de Montpellier

avec le soutien du Labex Archimède, du laboratoire ReSO (Recherches sur les Suds et les Orients) et du Conseil scientifique de l’Université Paul-Valéry

sous l’égide et avec le soutien de la Société de langues et littératures médiévales d’oc et d’oïl (SLLMOO)

Jeudi 25 janvier 2024

9h15 - Ouverture : Sarah Hatchuel, Vice-présidente du Conseil Scientifique, Thomas Granier, Directeur du Centre d’études médiévales de Montpellier (CEMM), Fabrice Quero, Directeur de l’équipe Recherches sur les Suds et les Orients (RESO)

9h30 - Introduction (Valérie Fasseur, Catherine Nicolas, Mathias Sieffert)

La Bible : modèles latins et prolongements romans

Présidence : Cécile Rochelois, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Secrétaire générale de la SLLMOO

10h00 - Dominique Poirel, CNRS-IRHT : « Du surplomb à l’union : le commentaire médiolatin, itinéraire de l’un vers l'autre »

10h30 - Cédric Giraud, Université de Genève : « Le commentateur en démiurge. Commenter l'Hexameron dans l'Aurora de Pierre Riga (début du XIIIe s.) »

11h30 - Francis Gingras, Université de Montréal, « Commentaires déplacés : disposition des gloses et autorité du traducteur dans les manuscrits de la Bible historiale »

12h00 - Marco Maulu, Université de Sassari, « Quand l’épique rencontre la Bible : commenter et actualiser l’histoire sacrée dans le manuscrit L.II.14 de la BNU de Turin »

12h30 - Louis-Patrick Bergot, Université de Strasbourg : « De quoi la Bête était-elle l’incarnation ?

Étude des commentaires français de l’Apocalypse (XIIIe-XIVe siècles) »

Après-midi : Fictions profanes

Présidence : Jean-René Valette, Sorbonne Université, président honoraire de la SLLMOO

15h00 - Emma Belkacemi-Molinier, Sorbonne Université : « Romans du Graal, Bible(s) et sermons : exercice de poétique du commentaire »

15h30 - Catherine Scubla, Université Paul-Valéry Montpellier 3 : « De quelques aventures et illustrations de La Queste del saint Graal : Translations, explicitations et interprétations des décrets du Latran IV ? »

16h30 - Gioia Paradisi, Université de Rome, La Sapienza : « Commentaire et fiction dans quelques narrations en langue d’oc »

17h00 - Marion Uhlig, Université de Fribourg : « La métalepse et le temps du commentaire »

20h30 - Concert du Centre International de Musiques Médiévales. Brice Duisit

Vendredi 26 janvier 2024 :

Matinée : De la moralisation au commentaire musical

Présidence : Gilda Caïti-Russo, Université Paul-Valéry Montpellier 3

9h00 - Bénédicte Milland-Bove, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle : « Les interpolations morales comme commentaire de la fiction (et vice-versa) dans le manuscrit Cologny, Bodmer 147 : l’exemple de l’interpolation de la ‘Misère de l’homme’ »

9h30 - Baptiste Decorps, Université Paris-Nanterre : « Les brebis tavelées et les bergers mercenaires : le commentaire de Gn 30 dans le Livre de reformation de Jehan Henry, entre actualité et fiction »

10h00 - Florence Tanniou, Université Paris-Nanterre : « L’urgence et les temps brouillés du commentaire dans Le Livre des épistres du debat sus le Rommant de la Rose de Christine de Pizan »

11h00 - Christelle Chaillou, CNRS-CESM Poitiers : « Vidas et razos des troubadours : texte et musique »

11h30 - Federico Saviotti, Université de Pavie : « Le refrain et sa glose : pour une interprétation du 'motet enté' »

Après-midi : L’image commentaire, l’image commentée

Présidence : Elisabeth Pinto-Mathieu, Université d’Angers, Présidente de la SLLMOO

14h30 - Christian Heck, Université de Lille 3 : « Réintégrer le temps : présence de l’éternité et sens de l’histoire dans l’image médiévale »

15h00 - Vincent Debiais, CNRS-EHESS Paris : « Travailler l'image : commentaire, glose »

15h30 - Valentine Eugène, Sorbonne Université et Nicolas Garnier, Sorbonne Université : « Texte et enluminures du Roman de Renart (manuscrit français 12584) : un rapport au temps mouvant. Enjeux cognitifs et herméneutiques »

16h45 - Mot de bienvenue de Nathalie Vienne-Guerrin, Vice-Présidente du Conseil Scientifique

17h00 Michel Zink, de l’Académie française, Conférence : « Le commentaire et le fragment ».

Samedi 27 janvier 2023

13h15 - Déjeuner.