Nous sommes heureux de vous annoncer la parution en ligne du numéro thématique « Intellectuel·les queer. Collaborations (1880-1920) » de la revue Sextant (vol. 40, 2023), dirigé par Michael Rosenfeld.

Résumé de la quatrième de couverture : Colette, André Gide, Natalie Clifford Barney ou encore Georges Eekhoud : autant d’intellectuel·les queer qui n’ont pas hésité à parler de leurs amours et à les défendre dans leurs écrits à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Leur engagement ne se forme pas dans un vide, mais fait partie de toute une société dite « marginale » à l’époque, dont les membres se retrouvent par le biais de leur militantisme en faveur du droit à aimer librement. Ce numéro de Sextant analyse la manière dont les intellectuel·les queer collaborent et s’entraident dans le contexte européen de la Belle Époque dans leurs entreprises de création et de diffusion de leurs publications. Les études rassemblées ici explorent les multiples formes qu’ont prises leurs collaborations ainsi que les représentations différentes des amours queer dans la littérature et la vie intellectuelle auxquelles leurs œuvres et leurs échanges ont donné lieu. Ce faisant, ce numéro met au jour des parcours et des engagements d’intellectuel·les queer méconnus et interroge également la construction de formes inédites d’expression d’une identité sexuelle partagée.

Sommaire :

Introduction. Collaborations entre intellectuel·les queer 1880-1920 (Michael Rosenfeld)

Partie I – Collaborations littéraires

Une écriture en partage ? Sur quelques renvois textuels entre Renée Vivien et Natalie Barney (Camille Islert)

André Gide et le « franc camarade ». Sur la relation entre André Gide et Henri Ghéon (Jean-Christophe Corrado)

« Faisons l’amour en sourdine ». La poétique clandestine du désir amoureux dans la correspondance de Liane de Pougy et Natalie Clifford Barney de 1899 à 1905 (Lucie Nizard)

Partie II – Sociabilités queer

Colette et Missy, un couple au sein du premier réseau queer (Nicole G. Albert)

Sociabilités homosexuelles et photographiques à l’ère de la reproductibilité technique. Illustrations littéraires dans L’Élu (1902) d’Achille Essebac (Nicolas Duriau)

Natalie Barney’s Salon. A Crucible for Sapphic Sisterhoods and Creative Networks (Lowry Martin)

Partie III – Constitution de réseaux queer internationaux

L’émancipation de Colette Willy vue par Antonio de Hoyos y Vinent (Flavie Fouchard et Esperanza Torres Hernández)

Les réseaux queer d’Akademos. Absences et présences (Michael Rosenfeld)

Transferts culturels franco-allemands dans les revues homosexuelles Der Eigene et Akademos (1896-1909) (David Weber)

Sources

Un témoignage inédit des milieux intellectuels queer parisiens en 1888. Le journal intime de Sigismond Justh (Alain Servantie)

Le numéro est disponible en accès intégral sur la plateforme OpenEdition et sera disponible en version papier d’ici quelques semaines via ce lien.