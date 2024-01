La nouvelle livraison de la Revue d'Histoire des Sciences Sociales propose une enquête sur ce que la conception de la modernité par les sciences sociales doit à la médiévistique et aux constructions modernes du Moyen Âge. La référence médiévale traverse en effet l'ensemble des les sciences sociales, qui ont construit et mobilisé des Moyens Âges très divers afin de délimiter leurs champs de compétence et leurs objets, mais aussi pour penser, parfois de manière critique, la spécificité des sociétés modernes et contemporaines. Les articles réunis inscrivent le "Moyen Âge des sciences sociales" dans un cadre vaste, sans distinguer médiévisme – l’étude scientifique du Moyen Âge – et médiévalisme – la référence culturelle au Moyen Âge –, mais en s’interrogeant sur la médiévistique et sur les sciences sociales comme des éléments interdépendants spécifiques de la modernité.

(Illustr. : J. Ruskin, Le Mont Saint-Michel)