1895, revue d'histoire du cinéma, n° 100

Le n°100 de 1895 revue d'histoire du cinéma revêt un caractère exceptionnel à plusieurs titres.

D’une part ce numéro anniversaire présente, dans des textes collectifs dus aux membres du Conseil d’administration de l’AFRHC, une série de réflexions documentées faisant le bilan de l’inscription de la revue dans les courants historiographiques français et internationaux et celui des apports qui ont été les siens dans ce champ, ainsi que les résultats d’une enquête auprès de plus de cent personnes se réclamant de l’histoire du cinéma (enseignants, chercheurs) sur les conditions, les tendances, la pratique de la discipline.

D’autre part toute l’iconographie de ce numéro a été confiée à un artiste, Jean-Michel Alberola, qui a généreusement mis à disposition de la revue plus de cinquante œuvres ayant trait au cinéma, dont la presque totalité est inédite. Une lithographie originale reprenant l’une de ces illustrations, tirée à 60 exemplaires numérotés et signés, sera en outre mise en vente lors de la sortie du numéro.Parmi les textes on compte une évocation de l’histoire de la revue depuis sa fondation en 1985 par l’un de ses fondateurs, Jean A. Gili, une introduction à la question des revues de nos jours, deux textes présentant la démarche et l’œuvre de J-M. Alberola, puis des textes collectifs abordant l’histoire du cinéma sous ses différentes facettes: les techniques, la société,l’ intermédialité et l’esthétique.

Sommaire

11 Histoire du cinéma

Du numéro 0 au numéro 100, brève histoire d'un bulletin associatif devenu une revue de référence (1985-2023) (autre)

Auteur : GILI Jean A.

21 Histoire du cinéma

Une revue d'histoire du cinéma (en France) (autre)

Auteur : ALBERA François

39 ALBEROLA Jean-Michel

Jean-Michel Alberola : l'art documente l'art (autre)

Auteur : PAÏNI Dominique

43 ALBEROLA Jean-Michel

La "méthode" de Jean-Michel Alberola (autre)

Auteur : ALBERA François

53 Histoire du cinéma

L'histoire des techniques (histoire, théorie,...)

Auteurs : LE FORESTIER Laurent , PÓR Katalin , POZNER Valérie , TRALONGO Stéphane

81 Cinéma et société

Cinéma et société (cinéma & société)

Auteurs : DEMOULIN Claire , JUAN Myriam , LEVERATTO Jean-Marc , VERNET Guillaume

113 Histoire du cinéma

Du croisement des arts au relativisme culturel : intermédialité et histoire du cinéma (histoire, théorie,...)

Auteurs : BILLAUT Manon , GUIDO Laurent , PÓR Katalin , POZNER Valérie

131 Histoire du cinéma

Une "histoire esthétique" du cinéma (histoire, théorie,...)

Auteurs : ALBERA François , LE FORESTIER Laurent

155 Histoire du cinéma

L'histoire du cinéma par celles et ceux qui la font : portraits, pratiques et transmission (histoire, théorie,...)

Auteurs : HAMERY Roxanne , PÉTON Gaël , RESCIGNO Anthony , SOUILLÈS Léo

