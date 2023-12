Christophe Cosker, Nassur Attoumani : mythologies

Le présent ouvrage propose une relecture de quatre textes qui, pensés ensemble, forment une sorte de biographie intellectuelle et littéraire de l’écrivain francophone de Mayotte Nassur Attoumani. C’est le concept de mythe, emprunté à Roland Barthes par un truchement postcolonial, qui permet à l’auteur de relever un certain nombre d’anecdotes érigées au rang de mythes parce qu’elles expliquent l’origine de l’œuvre et fondent la littérarité de l’auteur. Ces mythes aux titres savoureux, du « Livre-somnifère » aux « Trois poubelles », permettent de mieux comprendre qui est Nassur Attoumani et ouvrent une fenêtre de lecture sur son œuvre.

Cet essai constitue la poursuite et l’aboutissement actuel des recherches de Christophe Cosker sur Nassur Attoumani, auteur auquel il a consacré sa thèse de doctorat ainsi que d’autres ouvrages parallèles ou issus de ses recherches doctorales : Nassur Attoumani : l’adolescence mahoraise (Cœlacanthe, 2019), Nassur Attoumani : un ironiste de l’océan Indien (PUI, 2019), Nassur Attoumani en images. Pour une poétique de l’image ironique (PUI, 2020) et Lecteurs de Nassur Attoumani. Enjeux d’une réception francophone dans l’océan Indien (PUI, 2020).

Agrégé de Lettres Modernes et docteur en littératures francophones, Christophe Cosker est membre des laboratoires HCTI et LCF. Il a signé plusieurs ouvrages de référence sur Mayotte dont Petite histoire des lettres francophones à Mayotte (Anibwé, 2015), Anthologie des lettres francophones à Mayotte (L’Harmattan, 2018) et L’Invention de Mayotte (La Route des Indes, 2019), Cent mots du vocabulaire comorien (L’Harmattan, 2020), Le Livre de jeunesse et Mayotte : introduction & guide de lecture (L’Harmattan, 2020) sans oublier Exotique Mayotte. L’Île aux parfums vue par les écrivains wazungu (L’Harmattan, 2021).