Camille Bloomfield, Poèmes typodermiques

Poèmes de Camille Bloomfield

accompagnés des photographies de Nicolas Southon

& précédés d'une préface de Michèle Métail

"Construit comme un projet de body poetry, au carrefour de l’écrit, du sonore et du visuel, ce livre rend hommage, par poèmes et tatouages, aux signes de ponctuation et de typographie oubliés, mal nommés, réservés à certains métiers ou encore partagés par tous·tes mais de façons différentes. Il parle de leur histoire, de leur forme, de leur usage, mais aussi, en creux, de mon histoire, notamment celle de mon corps." C.B.

—

« L’originalité des tatouages réside ici dans leur prolongation, dans la suite qu’ils déclenchent, car l’énigme de l’anatomie ponctuée se résout par un retour à l’écrit, au poème. (...) Si les poèmes ne manquent pas d’humour, ils sont aussi rêverie, contemplation, voire revendication. » M.M.

—

Un livre-objet composé de treize cahiers imprimés sur papier olin 120 gr pour les 11 poèmes & autres textes et papier DCP Clairefontaine 210 gr pour les 11 signes et les 11 photographies.

Un dispositif de pliage et reliure permet aux doubles-pages photographiques de s'étendre complètement et au livre de se redresser pour tenir à la verticale : les trois pages ajourées renforcent l'impression de découvrir une petite exposition portative.

Couverture en papier Fabriano - Pergamon 160 gr (effet parchemin, translucide, imitant d'anciens rouleaux de parchemin).

—

On peut lire sur Diacritik.com un articles sur cet ouvrage :

"Camille Bloomfield, la poésie incorporée"…

—

Camille Bloomfield travaille la poésie sous toutes ses formes : écriture, performance, numérique, traduction, slam, recherche, enseignement… Co-fondatrice de l’Outranspo (Ouvroir de translation potencial), elle est aussi membre de l’Oplepo, le cousin italien de l’Oulipo. Ses textes ont été publiés en revue (L’Intranquille, Remue.net, Drunken Boat…) et dans trois anthologies, Drôles de Valentines (Héros-Limite, 2016), Paris(Dostoyevsky Wannabe, 2019), Ces mots traversent les frontières (Le Castor Astral, 2023).

Aux éditions les Venterniers, elle est directrice de la collection « les gens connectés » et co-autrice, avec Béatrice Bloomfield, des gens qui datent.

www.camillebloomfield.com

@clebilingue @lesgensconnectes @poetesses.gang

Nicolas Southon pratique la photographie de rue, comme un journal de ses déambulations urbaines. Pour l’une de ses photographies, il a reçu le 1er Prix du Festival de Street Photo de Saint-Pathus décerné par Jean-Christophe Béchet. Avec Camille Bloomfield, dont il a réalisé plusieurs portraits, il a déjà publié la série « villes//fantômes » (L’intranquille, numéro 18). Par ailleurs docteur en Musicologie et diplômé du Conservatoire de Paris, il fait porter ses recherches sur la musique en France aux XIXe et XXe siècles. Parmi ses publications, cinq livres dont J’écris ce qui me chante (Fayard), écrits de Francis Poulenc, et Piano intime (Philippe Rey), entretiens avec le pianiste Alexandre Tharaud. Il enseigne actuellement au Conservatoire de Paris.

@antidilettante

Michèle Métail, née en 1950 à Paris, est une créatrice de « poèmes sonores ». Elle est la première femme cooptée à l'Oulipo en 1975, mais s'en éloigne à partir de 1998. Elle reçoit en 2018 le prix d'honneur Bernard Heidsieck - Centre Pompidou pour l'ensemble de son œuvre. Figure essentielle de la poésie expérimentale et sonore, elle diffuse, depuis 1973, ses textes au cours de « publications orales », la projection du mot dans l'espace représentant le « stade ultime de l'écriture ». Diapositives et bande-son accompagnent parfois ses lectures (plus de 500, en France et à l'étranger), entre oralité et visuel, où elle travaille l'allitération et l'assonance comme un parasitage, un brouillage du sens. Sinologue de formation, elle traduit des poètes chinois et allemands contemporains (Ursula Krechel, Christiane Schulz, Thomas Kling, Walter Thümler…), ainsi que de nombreux poètes chinois anciens.