Jacob Grimm & Wilhelm Grimm, Contes

Première parution en 1976.

Trad. de l'allemand par Jean Amsler, Max Buchon, Lilas Imbaud et Marthe Robert et révisé par Lilas Imbaud.

Édition de Véronique Gély.

Traduction nouvelle de onze contes par Lilas Imbaud.

Une princesse doit tenir sa promesse d’épouser la grenouille qui lui a rapporté sa boule d’or perdue ; des pièces d’argent tombent du ciel pour récompenser une fillette qui, par une glaciale nuit de neige, a donné son dernier morceau de pain et sa dernière chemise. Entre merveilleux païen et merveilleux chrétien, ces récits cruels, grotesques ou poétiques, célèbres ou moins connus, brouillent la frontière entre animaux et humains tandis que de sombres forêts offrent un abri aux enfants menacés…

Conçue par les frères Grimm à l’intention d’un large public, adulte comme enfantin, la « petite édition » de leurs contes est ici donnée pour la première fois dans une traduction française intégrale et commentée. Avec son supplément de quelques autres récits fameux comme « Raiponce » et « Les enfants de Hamelin », ce volume replace l’écriture et la circulation des Contes de Grimm dans leur contexte allemand, européen et mondial.



Avec un dossier iconographique d'illustrations du XIXᵉ siècle.

