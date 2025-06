Voltaire, Lettres d'Angleterre

Préface de Linda Gil

Si les "Lettres philosophiques" de Voltaire sont un ouvrage très souvent réédité, sous un titre ou l'autre, on connaît moins en revanche le Voltaire anglais, auteur de cet ouvrage qui a marqué la génération des Lumières. Sa correspondance des années 1724-1730 permet de redécouvrir ce jeune Voltaire, qui se tourne vers l'Angleterre car Londres représente alors un espace de liberté. A travers la correspondance de Voltaire, on peut suivre ses démarches, voir se constituer son réseau et découvrir le premier Voltaire voyageur, hardi, intrépide, exilé et clandestin, écrivant des lettres secrètes à ses rares amis de confiance parisiens.