Romantisme, n° 202 : "L'atelier imaginaire" (dir. Laurence Brogniez)

Sommaire

L’atelier fait aussi l’artiste. Si sa morphologie – « hangar agricole » de Hartung ou « bloc de béton ouvert sur la mer » pour Soulages – a bien évolué au cours du temps, accompagnant l’émergence de nouvelles pratiques artistiques, force est de constater que l’imaginaire qui entoure ce lieu de création semble perdurer, tant pour l’artiste lui-même, en tant que vecteur de légitimité et affirmation identitaire, que pour son public. Objet d’expériences réelles (visites) et de médiations (images, écrits, objets), l’atelier est désormais un « lieu commun » qui participe à la mythologie de l’artiste, soigneusement construite par celui-ci ou parfois à son corps défendant. Espace référentiel et construction imaginaire, il se caractérise par deux dimensions, l’une matérielle, l’autre symbolique. C’est cette seconde dimension, telle qu’elle s’est élaborée au xixe siècle, que nous avons souhaité approfondir dans le présent dossier.

L'atelier imaginaire

Introduction

Laurence Brogniez

Les lieux de l’art. Topique, topographie et typologie des ateliers en fiction

Bernard Vouilloux

« Vitres magiques » : du jour de la baie vitrée de l’atelier d’artiste aux vitraux colorés de l’atelier d’esthète

Marie-Clémence Régnier, Bertrand Bourgeois

Atmosphères d’ateliers : qualité de l’air et perceptions sensorielles

Érika Wicky

Surprendre l’artiste dans son secret : « L’Atelier » de Louis-Edmond Duranty, une incursion dans la cuisine matérielle de l’art

Baptistin Rumeau

Au 182, rue de l’Université : un journaliste américain à la Porte de l’Enfer d’Auguste Rodin

Hélène Ferron

Du « sanctuaire » au « capharnaüm » : Rosa Bonheur dans ses ateliers

Oriane Poret

Varia

« Une mort héroïque » de Baudelaire, ou « le côté épique de la vie moderne »

Christophe Bataillé

Les chansons populaires du Siège de Paris (1870-1871) : quelle écriture de l’histoire ?

Iliana Kizilos

Comptes rendus

Présentation

Patrick Bray, Retours proustiens : qu’est-ce qu’un événement littéraire ?, Paris, Éditions Kimé, 2022, 168 p.

Franc Schuerewegen

Nathalie Brémand (dir.), Bibliothèques en utopie. Les socialistes et la lecture au xixe siècle, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2019, 262 p.

Jean-Charles Buttier

Jacqueline Carroy et Marc Renneville, Mourir d’amour. Autopsie d’un imaginaire criminel, Paris, La Découverte, coll. « À la source », 2022, 320 p.

Amélie Chabrier

Hans Färnlöf, La Motivation littéraire. Du formalisme russe au constructivisme, Paris, Classiques Garnier, coll. « Théorie de la littérature », 27, 2022, 273 p.

Florence Pellegrini

Nadia Fartas, Simplicité et diversité. Mutations du sensible dans la modernité : Flaubert, Baudelaire, Monet, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Sémaphores », 2021, 443 p.

Julien Zanetta

Ludovic Frobert, Vers l’égalité ou au-delà ? Essai sur l’aube du socialisme, Lyon, ENS Éditions, coll. « Gouvernement en question(s) », 2021, 200 p.

Camille Ternier

Marine Le Bail, L’Amour des livres la plume à la main. Écrivains bibliophiles du xixe siècle, préface de Daniel Sangsue, Rennes, PUR, coll. « Interférences », 2021, 380 p., 23 fig. en noir et blanc et 13 pl. coul.

Ségolène Le Men

Hélène Parent, Modernes Cicéron. La romanité des orateurs révolutionnaires (1789-1807), Paris, Classiques Garnier, 2022, 550 p.

Corinne Saminadayar-Perrin

Guillaume Pinson et Maxime Prévost (dir.), Jules Verne et la culture médiatique. De la presse du xixe siècle au steampunk, Québec, Presses de l’université Laval, 2019, 264 p.

Daniel Compère

Arnaud Santolini, Le Bateau ivre. Une fabrique du désordre, préface de Louis Forestier, Rennes, PUR, coll. « Interférences », 2018, 322 p.

Adrien Cavallaro

Sara Vitacca, Michelangelismes – La réception de Michel-Ange entre mythe, image et création (1875-1914), Dijon, Les Presses du réel, coll. « Œuvres en sociétés », 2023, 536 p., ill.

Joy Cador

Mis en ligne sur Cairn.info le 14/12/2023