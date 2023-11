Sebastian Conrad, Qu'est-ce que l'histoire globale ?

Jusqu’à récemment, les historiens considéraient le passé avec les outils du XIXe siècle. Mais avec la mondialisation, il n’est plus possible d’étudier les nations de manière isolée ou d’envisager l’histoire mondiale du point de vue de l’Occident. Qu’est-ce que l’histoire globale ? révèle comment cette discipline s’est imposée comme le domaine le plus dynamique et le plus novateur en histoire.

L’auteur évoque les grandes questions qu’elle soulève, mais aussi les limites de ce nouveau paradigme et les dangers qu’il représente. En quoi l’histoire globale diffère-t-elle des autres interprétations de l’histoire du monde ? Comment écrire une histoire globale qui ne soit pas eurocentrique sans créer de nouveaux centrismes ? Comment les historiens peuvent-ils comparer différentes sociétés et établir des liens à travers l’espace ? Quelles sont les politiques de l’histoire globale ?

Déjà une référence en Allemagne et dans le monde anglo-saxon, Qu’est-ce que l’histoire globale ? est la première introduction synthétique sur le sujet.

Sebastian Conrad est historien, spécialiste de l’histoire globale et postcoloniale. Il enseigne à l’Université libre de Berlin.

