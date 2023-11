Fabrice Argounès, Camille Faucourt, Pierre Singaravélou, Une autre histoire du monde

Selon le récit dominant, l’Europe jouerait le premier rôle dans l’histoire du monde, à la fois héroïne, architecte et moteur du devenir de la planète ; elle possèderait le monopole des « grandes découvertes », de la science et de la « modernité », et aurait permis aux autres d’« entrer dans l’histoire » et d’accéder à la « civilisation ».

Ce livre propose d’abandonner cette perspective occidentale, largement critiquée par les chercheurs, pour donner à lire et à voir Une autre histoire du monde à travers l’infinie diversité des voix, des langues et des formes de narration des expériences africaines, asiatiques, américaines et océaniennes. En proposant un décentrement radical, les œuvres et les objets exceptionnels et méconnus réunis dans cet ouvrage révèlent d’autres manières, trop longtemps oblitérées, de mettre en récit l’Histoire.