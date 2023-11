Alain Vaillant, Une saison en enfer de Rimbaud ou le livre "à la prose de diamant"

Livre unique et œuvre-culte d’un auteur lui-même mythique, Une saison en enfer a été le bréviaire de toutes les jeunesses révoltées. Autobiographie, récit fantastique, drame religieux, manifeste littéraire, concentré d’autodérision ironique, elle a suscité les enthousiasmes les plus contradictoires. Car ce texte à « la prose de diamant » (Verlaine) offre à chaque phrase une énigme dont la compréhension littérale exige un corps-à-corps interprétatif avec une pensée à la fois jubilatoire et impatiente, se plaisant aux embardées et aux ellipses, mais toujours conséquente avec elle-même. C’est donc une expérience de lecture nouvelle qui est proposée ici – au plus près des mots, à la fois humble et exigeante, et reposant sur la conviction que le célèbre « dérèglement de tous les sens » rimbaldien est parfaitement compatible avec la logique la plus rigoureuse et la conscience aiguë des ressources du langage et de l’expressivité littéraire.

