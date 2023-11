Herminie Chavannes, C’est bien dans la Babylone moderne que je me rends seule. Journal d’un voyage à Paris en 1827 (éd. Dave Lüthi)

Transcription, notes et commentaires de Dave Lüthi, avec l’aide de Louis-Philippe L’Hoste

En 1827, Herminie Chavannes (1798-1853) entreprend seule un voyage à Paris. La Lausannoise visite sa famille, mais aussi, et surtout, découvre la capitale française en pleine ébullition culturelle et politique.

Fille du pasteur Daniel-Alexandre Chavannes, elle révèle dans son journal une curiosité et une érudition hors du commun. Aussi intéressée par le théâtre, l’opéra, l’architecture et les antiquités que par la politique et les religions, elle donne dans un texte aux qualités littéraires indéniables un compte rendu vivant d’un séjour bien occupé. La perception du Paris de la Restauration par la jeune femme suisse et protestante est un témoignage remarquable sur cette période tourmentée.

La publication de ce texte resté inédit est un véritable apport tant pour l’histoire des voyages que pour l’histoire des femmes. Transcrit, annoté et commenté par Dave Lüthi , ce témoignage permet de dresser le portrait intellectuel d’une autrice remarquable du début du XIXe siècle en Suisse romande.

