Elisabeth Vasseur, Marcel Jousse, lecteur de Bergson

« Jousse – il a trouvé un filon, comme on dit », confie Bergson dans un entretien avec Lydie Adolphe.

La relation que Marcel Jousse, chercheur, professeur, homme d’Église, entretient tout au long de ses quelque quarante ans d’enseignement avec le philosophe Henri Bergson est pour le moins paradoxale. Entre admiration et rejet, Jousse revendique « sa » lecture de Bergson. Libre et inspirante, souvent critique, voire frôlant la caricature, cette lecture tonique agit en retour sur le lecteur, qu’il soit connaisseur de l’oeuvre de Bergson ou pas. Selon Jousse, le geste corporel-manuel, le geste global, est au coeur de la pensée du philosophe. Bergson joue sa pensée avec ses mains, avec tout son corps avant de la jeter dans ses livres. La connaissance des lois anthropologiques du Style oral formulées par Jousse permet de mieux saisir la particularité du style de Bergson, proche de celui de Péguy, et qui s’apparente au style oral des rythmo-mimeurs.

Jousse, Bergson : deux noms qui ont marqué leur époque. Le lien fort qui unit les deux penseurs est au cœur de cette enquête – que l’on pourrait aussi écrire « en quête » – à la fois philosophique et historique. Ce livre s’inscrit dans la longue liste des « lecteurs de Bergson » qu’ils soient ou non bergsoniens.

Élisabeth Vasseur, docteur en philosophie, vit en Allemagne. Elle a contribué à faire connaître l’oeuvre de Marcel Jousse par ses travaux, en particulier outre-Rhin.

—

Sommaire

I. le primat du geste : regards sur Bergson

A. Les origines

Un juif-palestinien, un prophète ? Bergson, danseur et escrimeur Les mains de Bergson

B. Du corps au texte

Le style corporel-manuel Le Style oral Le style, corps de la pensée

C. Le corps du texte

Un "parler neuf" Au coeur du texte : La métaphore L'enjeu philosophique de la métaphore L'homme d'une seule idée

II. Relecture en chiasme : Jousse et Bergson

A. Orientations et implications philosophiques

Au départ "la prise de conscience" "Mon unique amour..." : Marcel Jousse "Réveillons la chrysalide" : Henri Bergson

B. Le retour au réel comme retour à la vie

L'observation du réel et la science L'attention à la vie Elan vital et jaillissement créateur

C. L'étreinte du réel ou la force du jeu

Intuition et mimisme Image ou mimème Jeu et rejeu L'homme-mimeur, ce "protée" innombrable

III. Les "sport des idées" : Jousse critique de Bergson

A. L'intelligence à l'épreuve du réel

L'intelligence et le réel L'intelligence et l'action

B. Le langage comme orientation vers l'action

Le morcelage et le langage Globalisme et langage

C. La mémoire et le geste

Non pas entrer dans la chose mais la rejouer Non pas mémoire pure, mais mémoire gestuelle

Annexes

I. Les références à Henri Bergson dans les cours de Marcel Jousse à la Sorbonne

II. Un cours de Marcel Jousse in extenso : L'intuition bergsonienne et le symbolisme

III. Documents historiques

A. Les notes de Fr. Lefèvre : Entretiens avec Bersgon vers 1929

B. Les entretiens de Bergson avec Lydie Adolphe (Extraits)

C. Ecrit de Lydie Adolphe au sujet de Marcel Jousse (18 mai 1948)

D. L'analyse graphologique de Henri Bergson par Lydie Adolphe

E. Deux textes de Lydie Adolphe (1934)

F. La correspondance de Lydie Adolphe avec Henri et Jeanne Bergson

G. Notes de Lydie Adolphe sur le décès de Henri Bergson 1941

H. Lettre de Jeanne Bergson à Lydie Adolphe (29 avril 1949)

I. L'analyse graphologique de Marcel Jousse

J. Photographies diverses