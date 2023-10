Bianca-Livia Bartoș, Hervé Bazin : avatars d'une écriture poétique

Malgré la notoriété dont il a bénéficié de son vivant, l'oeuvre polymorphe d'Hervé Bazin n'a guère suscité l'intérêt des chercheurs, sous prétexte d'une lecture jugée trop accessible. En se concentrant sur la production romanesque d'un écrivain également poète, journaliste, essayiste et personnalité importante des lettres françaises, notamment en tant que directeur de l'Académie Goncourt pendant des décennies, l'auteur a voulu pallier ce manque en mettant en lumière la profondeur du travail de l'écrivain. L'étude des structures narratives et de l'écriture permet de définir une poétique bazinienne et de montrer l'attention que l'écrivain prête à l'acte créateur. L'unité insécable entre les deux, homogènes et interdépendantes à la fois, permet de cerner les avatars d'une écriture en permanent « mouvement ».