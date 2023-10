André Vers, Martel en tête

« Il lui fallait bien se rendre à l’évidence, il était vieux maintenant, même sa femme le lui rappelait sans prendre de gants. Jusqu’à son malheur, le Bricou n’avait pas eu conscience de son âge, pas conscience d’avoir changé. Les saisons en se suivant avaient usé sa vie sans qu’il y prenne garde. »

Mais quel est ce malheur qui a pu à ce point changer le Bricou ? En vérité pas grand-chose, un événement banal, presque insignifiant, pourtant cela a suffi pour qu’il se mette martel en tête. Sa vie a basculé. Et si tous les autres riaient de lui, s’il n’était plus bon à rien, et si sa femme le trompait, peut-être même a-t-il la gale…

On rit beaucoup à la lecture de Martel en tête, et comment ne pas s’émouvoir de la fragilité de celui qui se sent devenir inutile, obsolète ? Qui vieillit, tout simplement. Le livre refermé, on se dit qu’on est tous un peu des Bricou.

Revue de presse :

Un petit livre richement modeste ou modestement riche, dont l’apparente simplicité cache un art consommé de la narration et, surtout, une manière de regarder le monde qui le rend profondément attachant.

Bernard Quiriny, Chronic’art.

C’est ce qu’on appelle de la belle ouvrage.

Le Figaro littéraire.

Martel en tête est une belle découverte, un vrai bonheur de lecture.

L’Humanité dimanche.

Ce qui nous est dit dans ce texte, avec un charme qui fait parfois penser à une chanson de Brassens, est si vrai qu’il ne peut que nous accompagner longtemps.

Le Revue Littéraire.

Une heureuse redécouverte.

Livres Hebdo.

Portrait d’un désespéré, à la fois naïf, ridicule et poignant, Martel en tête est un superbe petit roman, plein de caractère. Ne le manquez pas.

L’Opinion.

Les libraires

Écrit en 67 par un copain de Georges Brassens, ce récit villageois tendre et drôle nous rappelle que la vie vaut d’être vécue.

Sylvie, librairie Mollat, Bordeaux.

Les émotions sont brutes. Et la simplicité fait loi.

Librairie Les carnets d’Albert, Sallanches.

Rien de ce qui sort aujourd’hui en librairie ne ressemble à ce texte. […] On trouve dans cet ouvrage plein de malice, d’humour, de tendresse, d’amour, du bon sens paysan, des petites phrases géniales de pilier de comptoir. […] Si vous avez envie de changer d’air, de décor, d’époque, lisez Martel en tête. C’est que du bonheur !!!

Laure, La Petite Librairie, Sommières.