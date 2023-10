Estrange, n° 1: "Poussez les portes du monde invisible !" (dir. François Theurel)

Plongez dans Estrange, la nouvelle revue semestrielle dédiée aux mystères modernes. Un lieu de réflexion, d’émerveillement et de découvertes où nous vous invitons à explorer l’étrangeté du monde qui nous entoure sous toutes ses facettes : technologies émergentes, nouvelles réalités, phénomènes bizarres, contrecultures, science-fiction, futurologie, cinéma, musique, littérature et bien plus encore. Un monde qui se métamorphose de plus en plus rapidement et qu’Estrange entend bien décrypter avec un esprit ouvert et curieux !

Dans ce premier numéro, une question centrale qui convoque les plumes de nombreux spécialistes : où est l’étrange aujourd’hui ?



Avec le rédacteur en chef François Theurel (Le Fossoyeur de films), le sociologue Pierre Lagrange, l’auteur Patrick Baud (Axolot), le vidéaste Théo Drieu (Balade mentale), l’écrivain Michael Roch, l’anthropologue Fanny Charrasse, ainsi que les artistes Mothmeister, øjeRum et Nona Limmen.

Lire un extrait…