XXI-XX. Reconnaissances littéraires, n° 2023-4 : "Le retour du texte : avatars du remake littéraire"

Textes réunis par Jan Baetens et Éric Trudel

On lit souvent que le futur de la littérature sera "hors livre" ou ne sera pas, mais les formes imprimées du texte sont loin d'avoir disparu. Non seulement parce que s'inventent sans cesse de nouveaux types d'imprimés, mais aussi parce que les textes eux-mêmes font l'objet de reprises et d'appropriations dont l'importance pour la littérature est capitale, mais souvent négligée. L'ambition de ce numéro est d'étudier le champ de ces "remakes" afin de jeter un éclairage neuf sur la postérité d'un texte ; quel rôle ce dernier peut-il jouer dans la création d'œuvres nouvelles au-delà des pratiques mieux connues de l'intertextualité ou de l'hypertextualité ?

Parcourir le sommaire en ligne…

Lire les résumés…

—

Sommaire

Thomas Augais, Servanne Monjour et Alexandre de Vitry Éditorial / Editorial 11

Jan Baetens et Éric Trudel

Le retour du texte : avatars du « remake » littéraire.

Présentation /

The return of the text: avatars of the literary remake. Introduction 13

RECONTEXTUALISATIONS / RECONTEXTUALIZATIONS

Gilles Philippe

Retake/remake.

À propos des Œuvres complètes de Marguerite Duras /

Retake/remake. On Marguerite Duras’s Œuvres complètes 29

Christelle Reggiani

La collection patrimoniale comme remake éditorial.

Perec dans la Pléiade /

The heritage series as editorial remake. Perec enters the Pléiade 43

Joao Da Rocha

Avec ou sans retouches ?

Portraits-souvenir d’écrivains au xxe siècle :

un cas singulier de textes itinérants /

With or without retouch? Literary “portrait-souvenirs”

in the 20th century: the singular case of traveling texts 57

Christophe Meurée

Recadrer. Poétique du recyclage chez Jean-Philippe Toussaint /

How to reframe. Jean-Philippe Toussaint’s poetics of recycling 77

Maud Lecacheur

Les histoires vraies de François Beaune

ou l’art du remake en série /

The true tales of François Beaune, or the art of serial remake 95

VARIATIONS (SUR UN MODÈLE CONNU) /

VARIATIONS (ON A FAMILIAR MODEL)

Gerald Prince

Meursault, contre-enquête et le récit /

The Meursault Investigation, and narrative 117

René Audet

Revisiter la lettre des œuvres littéraires.

Mobilisation, manipulation et appropriation textuelles

dans la blackout poetry et la génération de texte par IA /

Literal revisiting of literary works.

Mobilization, manipulation and textual appropriation

in blackout poetry and AI text generation 129

Maxime Decout

Remake critique ou le commentaire en acte /

Critical remakes as criticism in action 147

Christiane Connan-Pintado

Les contes patrimoniaux « Dans le ventre de la baleine »,

une collection de remakes /

The fairytales “Dans le ventre de la baleine”,

a collection of remakes 163

PERSPECTIVES / PERSPECTIVES

Jan Baetens et Éric Trudel

Entretien avec David Desrimais,

cofondateur et directeur de JBE Books /

An interview with David Desrimais,

co-founder and director of JBE Books 179