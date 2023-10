Théâtre/Public, n° 249, « (Re)Play it again », dir. Christophe Triau, 2023.

Le numéro s’ouvre par un entretien avec la chorégraphe, danseuse et performeuse Latifa Laâbissi qui revient sur des motifs, des inspirations et des enjeux d’une œuvre qui « fait feu de tout bois ». Le dossier explore quelques-unes des formes que prend le « re » au théâtre : reprendre, recréer, recopier, reconvoquer, rejouer… et les questions qu’il pose aux interprètes, à la théâtralité, à la notion même de jeu.

Enfin, les miscellanées s’intéressent à La Mort d’Empédocle, mise en scène par Bernard Sobel, font état de parutions récentes, celle du premier volume des Œuvres complètes de Jerzy Grotowski, ainsi que d’un ouvrage consacré au travail de Denis Guénoun et proposent les extraits d’un texte inédit du dramaturge Noam Guil, traduit par Laurence Sendrowicz.

Sommaire

Entretien avec Latifa Laâbissi, réalisé par Clare Finburgh Delijani « J’ai besoin de faire feu de tout bois »



Dossier coordonné par Christophe Triau « (Re)play it again »

Laurence Maillot, Jérémy Demesmaeker, Baptiste Buob. Reenacter Les Maîtres fous : des formes d’agentivité

Carl Lavery. Un petit lexique théâtral pour Gerard Byrne

Laetitia Delafontaine et Grégory Niel. L’espace multiple, augmenter les possibles du présent

Nathalie Cau. Aktionhose : Genitalpanik, Performance, reenactment et re-performance de l’événement

Martyna Ewa Majewska. Subvertir le monument, Sur quelques reenactments d’artistes récents aux États-Unis

Stéphane Hervé. À la recherche du présent, Les reconstitutions de Milo Rau

Chloé Larmet. (Re)jouer Médée-Matériau, De la reprise chez Anatoli Vassiliev

Entretien avec Françoise Bloch, réalisé par Olivier Neveux. « L’autre m’est étranger »

Victor Thimonier. Mémoire et anticipation, Sur les prologues et le deuil de la mort dans Baùbo, de l’art de n’être pas mort



Miscellanées



Noam Guil. Incident suspect (extraits)

Entretien avec Bernard Sobel et Daniel Franco, réalisé par Olivier Neveux. « Nous nous mettons à la même table », Autour de La Mort d’Empédocle

Cristina De Simone. Jerzy Grotowski, Écrits, 1954-1969, Note de lecture

Marianne Bouchardon. Sur Avec Denis Guénoun. Hypothèses sur la politique, le théâtre, l’Europe, la philosophie