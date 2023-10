Renée Vivien, Je suis tienne irrévocablement

Préface de Chantal Bigot et Francesco Rapazzini

Présentation

Lettres à Natalie C. Barney

Résumé

L’une était anglaise, l’autre américaine. Deux poétesses amoureuses l’une de l’autre, mais encore plus de la langue française au point de correspondre entre elles en français la plupart du temps. Voici réunies pour la première fois, les lettres adressées par Renée Vivien à Natalie Cli ord Barney. Elles o rent un regard inédit sur ces destins fascinants. Pauline Mary Tarn, alias Renée Vivien, naquit en juin 1877 à Londres tandis que Natalie Cli ord Barney voyait le jour le 31 octobre 1876 à Dayton dans l’Ohio aux États-Unis. Entre elles, la passion est immédiate.

Dans ses lettres, Renée explore ses sentiments aussi loin que possible. Elle seule compte et son amour dans lequel elle se brûle. Et puis... entre retrouvailles et séparations, la passion nira par s’éteindre doucement.

Renée Vivien mourra en 1909, alors que Natalie aura encore une longue vie devant elle et entretiendra par ses écrits le souvenir de son amie poétesse que l’on surnommera Sapho 1900... Ces lettres constituent un document exceptionnel dans l’œuvre de Renée Vivien qui ne cesse d’être redécouverte et célébrée.

Chantal Bigot est libraire d’ancien, à l’enseigne les Amazones, spécialisée dans les écrits de femmes.

Auteur de romans et d’essais, Francesco Rapazzini a publié plusieurs livres autour de Natalie Barney.