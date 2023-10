Timothy Snyder, La route pour la servitude. Russie - Europe - Amérique

[The Road to Unfreedom]

Trad. de l'anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat et Aude de Saint-Loup

Avec la fin de la guerre froide, la victoire de la démocratie libérale semblait définitive. Les observateurs se précipitèrent pour proclamer la fin de l’histoire, confiants dans un avenir pacifique et mondialisé. Cette foi était malvenue car l’autoritarisme était déjà de retour en Russie, à travers les idées fascistes que Vladimir Poutine s’employait à utiliser pour justifier le règne du plus fort.

Au cours des années 2010, le phénomène s’est propagé d’est en ouest, de la guerre russe en Ukraine à la cyberguerre contre l’Europe et les États-Unis. La Russie s’est partout fait des alliés parmi les nationalistes et les radicaux, et sa volonté de dissoudre les institutions, les États et les valeurs occidentales a trouvé un écho au sein même de l’Occident. La montée du populisme, le Brexit et l’élection de Donald Trump étaient tous des objectifs russes, et leur réalisation a révélé la vulnérabilité des sociétés occidentales.

Timothy Snyder réussit ici non seulement à exposer la véritable nature de la menace faite à la démocratie et au droit, mais également à en faire comprendre l’enjeu, pour nous enjoindre de voir, et peut-être de renouveler, les vertus politiques fondamentales offertes par la tradition et exigées par l’avenir. En révélant les choix difficiles qui s’offrent à nous – entre égalité et oligarchie, individualité et totalité, vérité et mensonge –, l’auteur restaure notre compréhension de la base de notre mode de vie, offrant en éclaireur une voie à suivre en cette période de terrible incertitude.

Feuilleter le livre…

—

Né en 1969, Timothy Snyder est professeur d'histoire à l'Université de Yale. Ses œuvres ont contribué à transformer notre représentation de l'histoire européenne au XXe siècle, notamment à travers son analyse novatrice du nazisme et du stalinisme. Il est l'auteur de quinze livres, traduits en plus de quarante langues et récompensés par de nombreux prix. Ses leçons sont citées dans le monde entier pour défendre la liberté.