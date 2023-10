Mieke Bal, Concepts itinérants. Comment se déplacer dans les sciences humaines

Traduit de l'anglais par Cécile Dutheil de la Rochère

(Titre original : Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide, University of Toronto Press, 2002).

Un guide à travers les concepts pour refonder l'interdisciplinarité dans les sciences humaines et l'analyse culturelle.Les sciences humaines constituent aujourd'hui un territoire gigantesque dont aucune cartographie ne serait en mesure de fournir un relevé définitif. S'y engager malgré tout n'est donc pas sans risques, et peut en dérouter plus d'un. Après quarante ans d'itinérances, Mieke Bal propose ici son guide du routard pour ce voyage au pays de la théorie.

Celle qui a, par ses propositions audacieuses, tour à tour chamboulé la narratologie, la littérature comparée, les études bibliques, l'histoire de l'art et les études féministes, nous livre ici des carnets de voyage qui sont autant d'incitations à prendre le large. Le fil que suit le livre est celui d'une aventure des concepts : le sens, la métaphore, la narration et le mythe sont autant de concepts qui n'appartiennent à aucune discipline mais voyagent entre celles-ci. Suivre leurs transports, c'est emprunter des chemins de traverse qui transgressent allégrement les clôtures entre les savoirs.

L'œuvre a-t-elle une intention ? Le cadre détermine-t-il le contenu ? Une représentation redouble-t-elle la réalité ou bien la fait-elle advenir de manière performative ? Les réponses à ces questions n'émergent que progressivement, au fil de fascinants échantillonnages. S'orienter dans les sciences humaines, explique Mieke Bal au fil de ses explorations à travers champs, c'est apprendre à se mouvoir au gré des rencontres avec les objets. Apprendre à se déplacer équivaut alors à accepter de se laisser déplacer.

Parcourir la Table des matières et lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Maria Gertrudis « Mieke » Bal (née en 1946 à Heemstede, Pays-Bas), théoricienne et vidéaste, professeure de l'Université d'Amsterdam et cofondatrice de l'Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA), a publié une quarantaine de livres qui ont été traduits pour la plupart en d'autres langues. En 2022-23, elle a été élue à la Chaire Langues et cultures en Europe au Collège de France.