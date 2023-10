Kathryn T. Gines, Hannah Arendt et la question noire

Kathryn Belle analyse la position radicale défendue par Hannah Arendt sur ce qu’elle appelle la « question noire », en particulier dans ses « Réflexions sur Little Rock ». Cet article a suscité une vive polémique dès sa parution en 1959, Arendt s’opposant à l’arrêt Brown de la Cour suprême qui mettait fin à la ségrégation dans l’enseignement public. Ce faisant, elle manifestait sa profonde incompréhension de la lutte des Noirs américains pour leur émancipation.

L’auteure montre que l’attitude d’Arendt s’explique non seulement par ses préjugés à l’endroit des Africains et des Afro-américains, mais aussi par sa distinction problématique entre le politique et le social. Selon elle, la sphère politique se caractérise en principe par l’égalité entre les citoyens. La sphère sociale, dont relèvent pour Arendt les établissements scolaires, implique au contraire un droit de discriminer, c’est-à-dire de fréquenter ou d’exclure les personnes de son choix.

Les thèses d’Arendt sur la violence sont également reconsidérées à l’aune du discrédit qu’elle jette sur la violence des opprimés plutôt que des oppresseurs, aussi bien dans le contexte de la lutte contre le racisme et la ségrégation que dans celui de la décolonisation.

Kathryn S. Belle est professeure associée de philosophie ainsi qu’en études afro-américaines à l’Université d’État de Pennsylvanie (États-Unis). Son livre est paru en anglais sous son ancien nom : Kathryn T. Gines.

