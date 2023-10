Le Salon de la Revue est-il en danger ?

Chaque année au mois d’octobre, la Halle des Blancs-Manteaux à Paris accueille une manifestation unique en son genre en France et sans doute dans le monde : le Salon de la Revue. Au moment où la diffusion en librairie de ce type de publication périodique devient de plus en plus difficile, l’importance de ce salon s’est accrue à l’égal de tel ou tel festival de cinéma ou de théâtre pour les productions indépendantes.

Or, cette manifestation est aujourd’hui menacée d’étranglement voire de disparition en raison d’une baisse continuelle des subventions que lui accordait jusqu’ici le CNL.

Il n’est sans doute pas nécessaire de rappeler le rôle qu’ont joué les revues depuis la fin du XVIIIe siècle et tout au long des XIXe et XXe et combien de nos jours ce rôle demeure important pour l’échange, l’expérimentation et l’introduction d’idées nouvelles.

En dépit du développement de la diffusion numérique, la forme-revue « papier » demeure irremplaçable en raison de son hétérogénéité, de la juxtaposition de ses rubriques, de son iconographie.

Le Salon de la Revue est le réceptacle et l’amplificateur de ce mode de pensée et d’expression induit par la forme-revue. Véritable creuset, c’est un lieu qui conjugue la diversité géographique et sociale, qui offre un espace d’échange sans équivalent. Où trouverait-on à la fois des presses universitaires et des cahiers consacrés à tel écrivain, tel poète, des revues d’histoire, d’art, d’anthropologie, de cinéma… ?

Le Salon de la Revue fait donc pleinement partie de l’économie du livre – complémentaire à l’industrie et à la grande diffusion commerciale à qui échappe ce type de publication. Il contribue de la sorte à la richesse culturelle de notre pays et à la vivacité du débat intellectuel.

Il doit continuer à exister !

Texte à l’initiative de François Albera (revue 1895) et Anne Mathieu (revue Aden) et signé lors du 33e Salon de la Revue (13-15 octobre 2023) par :

Pascale Absi (Journal des anthropologues)

Jean-Michel Alberola (Rappel des titres)

Isabelle Baladier (Sigila)

Marie-Claude Bergouignan (Phaéton)

Dominique Berthet (Recherches en esthétique)

Roland Beucler (Plaisirs de mémoire et d’avenir)

Emmanuel Bluteau (Aujourd’hui Jean Prévost)

Chantal Boiron (Ubu – Scènes d’Europe)

Marc Borgers (Soldes)

Aurélie Briquet (l’Étoile-absinthe)

Marie Caillat (Perspective INHA)

Marie-José Cameleyre (Phaéton)

Gilles Candar (Cahiers Jean Jaurès)

Jérôme Carassou (Non lieu)

Marie-Paule Chardon (les Nouveaux Cahiers pour la folie)

Rolland Charrette (Cockpit)

Vincent Citot (le Philosophoire)

Evelyne Cohen (Revue d’Histoire culturelle XVIIIe-XXIe)

Lucie Combes (Papier Machine)

Pierre Coureux (Présence d’André Malraux)

Justin Delareux (Pli)

Sylvain Delbès (Rimbaud vivant)

Jérôme Delgote (Ciel variable)

L. Derreux (la Pensée)

Barbara Dimopoulou (Nioques)

Veneta Doytcheva (Homo Ludens)

Bernard Fournier (Poésie/Première)

Yves Frémion (Papiers nickelés)

Aurélie Gauthier (l’Éponge)

Catherine Géry (Slovo - Presses de l’Inalco)

Éric Gillot (Cahiers Jacques Rivière – Alain Fournier)

Pascale Goestchel (Revue d’Histoire culturelle XVIIIe-XXIe)

Pascale Goze (le Cafard hérétique)

Wenjing Guo (Journal des anthropologues)

Sidonie Han (Frictions)

Alias Issa (Mission Action)

Marie-Line Jacquet (Poésie/Première)

Tessa Jacquot (Presses universitaires de Strasbourg)

Emmanuelle Jollet (Cahiers d’Histoire Revue d’Histoire critique)

Nicolas Jutzet (le Regard libre)

Audrey Kichelewski (Revue d’Histoire de la Shoah)

Colette Klein (Concerto pour marées et silence - Pen club)

Valentin Koch (Revue de la BNU)

Dominique Lacaze (Le Téléphonoscope)

Pierre Landete (Phaéton)

Christine Langlois (Terrain)

Hervé Laurent (l’Ours blanc)

Olivia Leboyer (France Forum)

Jean-Michel Léglise (l’Éponge)

François Lespiau (Centre international de poésie Marseille)

Eva Lewinson (Approches)

Martine Liégeois (Études Romain Rolland)

Jean-Sébastien Macke (Item CNRS-ENS)

Christian Mahieux (les Utopiques - éditions Syllepse)

Lola Maselbas (Café)

Hélène Mélat (Revue des études slaves)

Gwenola Ménou (Semaine)

Carole Mesrobian (Recours au poème)

Gilbert Moreau (les Moments littéraires)

Didier Morin (Mettray)

Christian Morzewski (Revue Giono)

Nicholas Newman (Cahiers Francis Jammes)

Serge Nicolas (Cahiers Benjamin Fondane)

Jean-Baptiste Para (Europe)

André-Louis Paré (Espace art actuel)

Barbara Pascarel (Ludion)

Claire Paulhan (Cahiers Jean Paulhan et ses environs)

Manuelle Peloille (Cahiers pour l’analyse concrète)

Christian Peri (A traversa)

Florent Perrier (Cahiers Charles Fourier)

Pierre Petiot (Lithaire)

Monique Peyrière (la Revue Documentaires)

Jean-Marie Prival (Kipuka, la revue des volcans)

Mathieu Provensal (Pavillon critique)

Hélène Regnaud (Phaéton)

Dominique Renaux (Sakamo)

Evelyne Ribert (Communications)

Joëlle Robert (Cahiers Flaubert – Maupassant)

Suzanne Robert (Phaéton)

Gérard Roche (Cahiers Benjamin Péret)

Raphaël Romnée (Fragments revue de littérature prolétarienne)

Marianne Rötig (Rien de précis)

Anne-Marie Roucayrol (la Pensée)

Vincent Rougier (Ficelle)

Pascal Rouleau (Éditions de la Maison des sciences de l’homme)

Simon Séguier (Incise)

Marlène Soreda (Dernier carré)

Pierre-Yves Soucy (l’Étrangère)

Agnès Spiquel (Présence d’Albert Camus)

Nadia Taïbi (Sens-Dessous)

Stéphane Thomas (Aden)

Jacques Thouroude (Cahiers Jean Guéhenno)

Marie-Claude Vachez (Études tziganes – Fnasat-Gv)

Anouchka Vasak (Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie)

Alain Wexler (Verso)

Gérard Wormser (Sens public)

David Zemmour (Cahiers Claude Simon).