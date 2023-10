Sascha Bru, Les avant-gardes européennes (1905-1935). Guide illustré

Les lecteurs de ce livre original, conçu comme une boîte-en-valise duchampienne, embarqueront pour un voyage à travers l’Europe, de Londres à Moscou et au-delà, pour comprendre les raisons qui ont fait des avant-gardes du début du xxe siècle – cubisme, futurisme, expressionnisme, dadaïsme, constructivisme et d’autres, moins connues – le moteur de l’histoire des arts. L’ouvrage s’adresse à tous ceux qui, novices ou déjà amateurs, s’intéressent au modernisme et à l’art moderne. Les analyses d’œuvres de formats et médiums divers et de leur contexte culturel, scientifique, technologique, politique s’accompagnent de synthèses utiles, des « boîtes », qui font le point sur l’histoire des mouvements principaux. Le livre peut être lu de plusieurs manières ; quel que soit le parcours choisi, le lecteur comprendra la portée et la richesse extraordinaires des avant-gardes européennes, devenues aujourd’hui des classiques.

Sascha Bru (Auteur)

Sascha Bru est un universitaire belge d'origine russe et roumaine. Professeur à la faculté des arts de l'université (néerlandophone) de Louvain en Belgique, il s’est spécialisé dans le domaine des arts d’avant-garde. Il est l’auteur et l’éditeur d’une quinzaine de livres dans ce domaine.

Iveta Slavkova (Traducteur)

Assistant professor à AUP (American University of Paris), Iveta Slavkova étudie également les avant-gardes.

Maria Stavrinaki (Préfacier)

Maria Stavrinaki est professeur à l’Université de Lausanne. Elle est l’auteure de nombreuses publications au sujet des avant-gardes.