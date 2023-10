Le "peace and love", la culture hippie et la "libération sexuelle" ont eu tendance à faire oublier combien, en France, les années 1970-1974 furent traversées de tensions, de conflits ou d’affrontements. Ce début de décennie post-68 est largement habité par la figure de la violence, celle de l’État ou celle considérée comme une option par les mouvements contestataires. Quels moyens mobiliser dans les luttes locales, nationales ou internationales ? L’occupation d’une usine, la séquestration d’un patron, la préparation au « coup de poing » sont-elles légitimes ? Le recours à des formes d’action directe illégale est-il même inévitable pour espérer "changer la vie" et combattre les diverses formes d’oppression ? Ou bien faut-il malgré tout privilégier la non-violence, la désobéissance civile ? Réuni par Philippe Artières et Franck Veyron et postfacé par Tiphaine Samoyault, le volume Ripostes ouvre à tous les Archives de lutte et d’action, 1970-1974 (CNRS éd.), en les accompagnant de commentaire qui font entendre les questionnements qui traversent le début des années 1970 – et qui demeurent pour partie les nôtres. Fabula vous invite à lire un extrait et à parcourir la Table des matières…

(Photo: Manifestation contre les circulaires Marcellin-Fontanet, Paris 1973, ©Jacques Pavlovsky)