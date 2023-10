Nous n’arrivons plus à nous mettre d’accord sur les faits. Il y aurait des faits "CNews" ou "Fox News", et des faits "médias mainstream" ou "politiquement corrects". L’échange public des opinions est miné par cette conviction : À chacun ses faits. Vraiment ? La notion de "fait" est cruciale pour notre vie collective. Y renoncer, à l’heure où menace, déjà, le "deep fake" rendu possible par l’intelligence artificielle, c’est accélérer, la virtualisation du monde. Il ne faut pas s’y résoudre. Géraldine Muhlmann nous invite à prendre parti Pour les faits (Les Belles Lettres).