Segurant retrouvé

Après avoir découvert, dans un manuscrit des Prophéties de Merlin, le nom du mystérieux chevalier Ségurant, le médiéviste Emanuele Arioli s'est lancé dans une quête de dix ans, parcourant les bibliothèques d'Europe à la recherche d'autres traces de ce personnage. Il livrait en 2020 les résultats philologiques de cette longue enquête dans un essai intitulé Ségurant ou le Chevalier au Dragon (XIIIe-XVe siècles). Étude d’un roman arthurien retrouvé (Champion), dont Justine Dockx avait aussitôt proposé un compte rendu pour Acta fabula : "Ségurant ou le Chevalier au Dragon, découverte d’une œuvre et d’un héros singuliers". Emanuele Arioli propose aujourd'hui aux Belles Lettres la reconstitution du roman de Ségurant, le chevalier du dragon, surpassant en force et en bravoure tous les chevalier de la Table Ronde connus à ce jour, traduit en français moderne et illustré de nombreuses enluminures tirées des manuscrits médiévaux originaux. On y découvrira l'histoire de ce héros oublié, depuis sa chasse au lion, enfant, sur l'île Non Sachante, son adoubement et ses premiers combats, jusqu'au grand tournoi de Winchester où il défie les plus grands chevaliers de son temps, et à son ensorcellement par les fées Morgane et Sybille, qui le condamnent à partir à la poursuite d'un dragon immatériel. Le récit de Ségurant et sa découverte par Emanuele Arioli font l'objet d'un documentaire (ZED/ARTE France) qui sera diffusé sur Arte le 25 novembre 2023 à 20h50.