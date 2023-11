Être de son siècle (ou pas)

Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes d'une manifestation tenue à l’université Paris Nanterre en décembre 2021. Des acteurs institutionnels venant d’horizons divers (université, classes préparatoires, Inspection générale de l’Éducation nationale, directions de revues scientifiques) ont pu y dialoguer sur les raisons qui président à la constitution d’une histoire littéraire qui associe étroitement un auteur à un siècle, à un mouvement, à une école, rigidifiant ainsi la pensée du fait littéraire et créant les conditions d’une transmission discutable. Les institutions ne sont pas seules en cause et la source de semblables assignations peut se trouver dans l’attitude des auteurs eux‑mêmes, dans leurs réseaux, leurs écrits. Réuni par Mathilde Bernard, Carole Boidin, Flavie Kerautret et Florence Tanniou, ce sommaire Être de son siècle tente donc d’établir des ponts entre les générations d’auteurs mais également de saisir les étapes critiques de l’inscription des auteurs dans l’histoire littéraire, en leur siècle.

(Illustr.: Camille Flammarion, L'Atmosphère : météorologie populaire, Paris, 1888)