Daniel Salvatore Schiffer (dir.), Repenser le rôle de l’intellectuel

« Les intellectuels, frappés de discrédit par les erreurs de jugement, les dérives idéologiques ou les errances politiques de certains d’entre eux, sont menacés de disparition. Or le monde d’aujourd’hui, objet d’importantes et multiples transformations, a besoin de sens, de lignes directrices, de projets, de perspectives. D’où, face à l’ampleur de ces bouleversements aussi bien qu’à l’urgence de ces interrogations, la nécessité de repenser le rôle de l’intellectuel contemporain et à venir. C’est à cette tâche essentielle que s’attellent ici, par leur réflexion critique et leur analyse philosophique, vingt-trois auteurs majeurs. Le débat d’idées est ouvert, libre et tolérant : c’est notre futur même, où la société semble en crise et l’humanité en question, qui s’avère là, plus profondément, en jeu ! L’engagement de l’intellectuel, garant des principes universels (la liberté, la raison, la vérité, la justice, les droits de l’homme et de la femme), est aussi considéré, dans le cas présent, comme un humanisme. »