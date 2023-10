Dragons et licornes, mode d'emploi

Les animaux fantastiques sont omniprésents dans nos sociétés contemporaines. Dragons, licornes, sphinx et phénix peuplent les œuvres de fiction et notre imaginaire, peut-être même notre quotidien. Ce sont, pour la plupart, des créatures mythiques apparues à la fin de la préhistoire. Leur rôle et leurs fonctions ont évolué au cours des millénaires. Il existe cependant des constantes dans leur représentations, comme leur rapport étroit au sacré et à la mort, leur appartenance au monde des marges. Dans Une histoire des animaux fantastiques. Dragons, licornes, griffons… (Seuil), Hélène Bouillon retrace, à travers six mille ans d’histoire, l’apparition, l’évolution et l’actualité des plus emblématiques d’entre eux. Certains animaux fantastiques sont en effet omniprésents dans la culture populaire alors qu’ils sont apparus à la fin du Néolithique. Quelles fonctions remplissent-ils ? Pourquoi avons-nous aujourd’hui encore besoin d’eux ? D’où vient cette longévité dans la fascination qu’ils exercent ? Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…

(Jeune fille et licorne, détail d'une fresque attribuée à Domenico Zampieri, 1604 – 1605, palais Farnèse à Rome)