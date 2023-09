Barbara Rosenwein, Love. Histoire d'un sentiment

Nous ne saurions donner un sens à l’amour sans l’aide de la fiction, de récits façonnant des sentiments qui, sans cela, seraient trop envahissants, trop incohérents, trop insaisissables pour être apprivoisés. Car l’amour est une émotion complexe, aussi énigmatique qu’extatique, et qui recouvre tout un éventail d’émotions et de jugements moraux.

Puisant dans la poésie, le roman, les lettres, les mémoires et l’art en général, et avec l’aide de quantité d’illustrations, l’historienne Barbara H. Rosenwein explore les cinq grands fantasmes qui ont construit notre imaginaire amoureux : l’accord parfait, l’extase transcendante, l’obligation, l’obsession et le désir insatiable. Chacune a une histoire longue et complexe, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui dans l’idée occidentale de l’amour. Mais aucune ne nous dit la même chose sur ce que l’on peut attendre d’une relation amoureuse.

Née en 1945 aux États-Unis, Barbara H. Rosenwein est professeure émérite d’histoire à l’université Loyola de Chicago. Elle est également affiliée au Centre for the History of Emotions de la Queen Mary University, à Londres. Elle est connue pour ses travaux pionniers sur l’histoire des émotions et a développé la notion de « communautés émotionnelles ».

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. L’accord parfait

Chapitre 2. La transcendance

Chapitre 3. L’obligation

Chapitre 4. L’obsession

Chapitre 5. L’insatiabilité

Conclusion