Histoire globale des révolutions

Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

"La révolution est terminée." À la fin du siècle dernier, la formule a fait date. Mais rien n'était plus faux. Il suffit, pour s'en convaincre, de déplacer le regard hors des régions occidentales, à Tunis, Alger, Hong Kong ou Téhéran. Étendre dans l'espace mais aussi dans le temps, bien avant le XVIIIe siècle, l'enquête sur les révolutions, en montrer les dynamiques transnationales, les échos, les reprises, les "modèles" comme les singularités, telle est l'ambition de cette histoire globale.

Rédigés par des spécialistes du monde entier, ses chapitres explorent la richesse de l'histoire révolutionnaire, mettent en lumière des révolutions moins connues et arpentent des géographies inédites traversant tous les continents. La Révolution française, les révolutions atlantiques et le Printemps des peuples côtoient les révoltes anticoloniales indiennes, les mouvements populaires de Corée ou du Japon et les grands soulèvements latino-américains ; les Révolutions russe et chinoise ne font pas oublier les révolutions d'indépendance, notamment africaines, ni les rébellions multiples qui émaillent un monde en perpétuelle effervescence.

Affranchie de ses bornes classiques, l'archive révolutionnaire livre des interrogations neuves et des recherches fructueuses. Le rôle de la spiritualité et de la religion, des empires et des nationalismes, de l'économie et de l'État, de l'environnement et du climat, est ainsi exposé à des lumières plus vives, tout comme les protagonistes, notamment les femmes, la paysannerie, le monde ouvrier... Et dès lors, comment passe-t-on à l'acte ? Comment vivent, dans l'extraordinaire des jours de soulèvement, celles et ceux qui y participent ?

Au terme du parcours, les jugements péremptoires et polarisés sur les vertus et les vices de la révolution ressortent fragilisés ; le bilan des révolutions acquiert des contours plus nets – et leur avenir même peut être mieux apprécié.

Table des matières

INTRODUCTION. Révolutions, histoires globales

PREMIÈRE PARTIE

PENSER ET DIRE LES RÉVOLUTIONS

Penser les révolutions depuis l'Inde , Partha Chatterjee

La révolution mise à jour. Un point de vue latino-américain , Verónica Gago

(R)évolutions du mot " révolution " , Ludivine Bantigny

Écrire l'histoire des révolutions , Enzo Traverso

Comparer les révolutions , Boris Gobille

Révolution-monde et mondialisation de la révolution , David Motadel

DEUXIÈME PARTIE

LES RÉVOLUTIONS AVANT LES RÉVOLUTIONS

Préhistoires, Jean-Paul Demoule

Mondes grecs. Des révolutions à Athènes (VIe-Ve siècles avant notre ère), Noémie Villacèque

Les révolutions romaines, Claudia Moatti

Une " première révolution européenne " ?, Jérôme Baschet

Penser les révoltes médiévales, Claire Judde de Larivière

Les révoltes amérindiennes et leurs avatars, XVIe-XVIIIe siècle, Christophe Giudicelli

Juan Chelemín, de délinquant colonial a patriote malgré lui, Christophe Giudicelli

TROISIÈME PARTIE

CONSTELLATIONS

Les révolutions Atlantiques, Manuel Covo

La Longue Révolution britannique (1640‑1720), Michael Braddick

La Révolution batave (1781‑1801), Annie Jourdan

Le " Jacobin noir " vu d'Afrique, Riccardo Ciavolella

Djihads en Afrique, Paul E. Lovejoy

Révolutions européennes (1815‑1900), Quentin Deluermoz et Jeanne Moisand

Comparaisons : frontières et irrégularités, Quentin Deluermoz et Jeanne Moisand

Rébellions dans l'Asie orientale (XIXe siècle), Hang-Seob Bae

L'insurrection de 1857 en Inde, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

La " révolution " paysanne du Donghak, Kil-Ho Lee

Révolutions dans les Balkans, Andreas Lyberatos

1917, année révolutionnaire, Étienne Forestier-Peyrat

Les communes urbaines et la révolution d'Octobre, Andy Willimott

1917 au prisme caucasien, Cloé Drieu

Le projet mondial du Komintern, Serge Wolikow

Mexico, capitale révolutionnaire, Zaib un Nisa Aziz

Chines révolutionnaires (fin du XIXe-début du XXe siècle), Victor Louzon

La création des partis communistes en Asie de l'Est, Susanne Weigelin-Schwiedrzik

La rébellion de Musha (1930), Mamie Misawa

La révolution culturelle et la violence, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

La circulation internationale des idées et pratiques maoïstes, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

Révolutions africaines, Françoise Blum, Malika Rahal et Ophélie Rillon

Africa Unite ! Brève histoire du panafricanisme, Amzat Boukari-Yabara

La Fédération des étudiants africains en Union soviétique, Constantin Katsakioris

Révolutions passives démocratiques et révoltes civiques. Afrique, 1990‑2010, Richard Banégas

Amérique latine, l'embrasement d'un continent (années 1950‑1970), Eugénia Palieraki et Rafael Pedemonte

La Révolution cubaine, une éphémère passion française (1960‑1968), Rafael Pedemonte

Années 68, révolution mondiale ?, Ludivine Bantigny

La révolution des Œillets au Portugal, Victor Pereira

Iran, 1979, Farhad Khosrokhavar

Les révolutions des femmes iraniennes, Azadeh Kian

Contestations en Europe de l'Est, Emmanuel Droit

Les ≪ printemps arabes ≫, Choukri Hmed

QUATRIÈME PARTIE

TRAVERSÉES

Conditions et commencements

Empires, Clément Thibaud

Guerres, Nader Sohrabi

La Révolution française et la guerre, Virginie Martin

Démographie, Jack A. Goldstone

Environnement, François Jarrige

Temporalités révolutionnaires, Ivan Ermakoff

Subjectivités

Affects, sensibilités et émotions en révolutions, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

Temps vifs, temps flottants, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

Femmes, Caroline Fayolle

Race, Aurélia Michel

Paysanneries, Delphine Thivet

Espérances

Cosmologies révolutionnaires, Nico Tassi, Martin Holbraad, Igor Cherstich

Les millénarismes en Asie de l'Est, Lukas K. Pokorny

Christianismes et révolutions, Yann Raison du Cleuziou

Révolutions dans le monde musulman (XVIIIe-XXe siècle), Catherine Mayeur-Jaouen

Messianisme juif et révolution, Michael Löwy

Figurations

Arts, Ludivine Bantigny

Roque Dalton et Carlos Liscano, deux figures du poète-guérillero, Mačko Dragan

Révolutions et imaginaires, Nabila Abbas

Imprimés, Shukla Sanyal

L'imaginaire de la mère patrie, Shukla Sanyal

Représentations, Maxime Boidy

Défis, élans et entraves

L'économie des révolutions, Guillaume Fondu

Étatisations, Laurent Jeanpierre

L'homme nouveau et la femme nouvelle, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

Idéologies, propagande et révolutions, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

Révolutions et violences, Jean-Clément Martin

La violence en révolution. Notes méthodologiques, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki

Les révolutions légales, Ivan Ermakoff

République, Sophie Wahnich

République et révolution dans l'Amérique latine du XIXe siècle, Geneviève Verdo

Nationalisme, Mark R. Beissinger

Comment se terminent les révolutions ?, Rosario Forlenza & Bjorn Thomassen

L'échec des révolutions ?, Étienne Balibar

CONCLUSION. La persistance des révolutions

Les autrices et auteurs

Index des noms de personnes

Index des noms de lieux et des révolutions.