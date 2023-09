La revue Europe, c’est un siècle d’encre et de papier où critique et création s’entremêlent sans cesse. Cent ans de thèmes, d’essais, de chroniques culturelles, de prose et de poésie. Plus encore, Europe, ce sont des hommes et des femmes qui se sont passés plume et flambeau de 1923 à aujourd’hui. Pour le centième anniversaire de la revue, un colloque international s’est tenu à l’École normale supérieure, salué en son temps par Fabula : "Europe, une politique de la littérature (1923-2023)". Les actes forment aujourd'hui le sommaire d'un numéro hors-série. Explorant de multiples aspects du long cheminement de la revue depuis sa fondation, les études rassemblées dans ce volume ne prétendent à aucune exhaustivité, mais en diversifiant les sujets d’enquête, les angles de vue et les éclairages, elles dessinent un vaste paysage où se révèlent des lignes de force. À différents moments de l’aventure d’Europe et dans les tourmentes de l’Histoire, on y perçoit exemplairement l’esprit dans lequel a œuvré la revue.