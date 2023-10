Tout se passe bien pour Nathalie Quintane

Sous le titre Tout va bien se passer (POL), Nathalie Quintane offre une étonnante farce politique et littéraire qui fait écho avec impertinence et fantaisie au désordre de la situation sociale. Tout se passe à Paris, non dans les rues obscures d’arrondissements périphériques, mais au beau milieu, dans les beaux quartiers. "Quel bonheur de retrouver notre capitale si aisément reconnaissable, de fières avenues en fiers boulevards – et bâtiments officiels !" Car l’essentiel a lieu rien moins qu’à l’Elysée. C’est une prise d’assaut comique et romanesque, de salons en salons (voluptueusement décrits), sans jamais nous y perdre et en allant droit au but grâce à de curieux guides : un certain ministre de la Santé bizarrement réduit à son torse, la narratrice bien sûr, et quelques autres dont une étrange personne née en 1780 et qui viendra prêter main forte. Lucile Franque, peintre et poète, qui appartenait au groupe dit des Méditateurs ou des Primitifs, élève de David en rupture de ban, qui fut aussi l’égérie de Charles Nodier… Signalons aussi la parution aux éditions Pli de Club Bizarre co-signé avec Stéphane Bérard, où les deux créateurs échangent leur tablier (Nathalie Quintane dessine, Stéphane Bérard écrit), et la réédition au format de poche des éditions P.OL. des précédents titres de Nathalie Quintane : les excellentes Tomates, et le salutaire Que faire des classes moyennes ?

Paraît encore à La Lettre volée, l'essai de Maryline Heck : Écriture et expérience de la vie ordinaire. Perec, Ernaux, Vasset, Quintane, qui traite de textes s’élaborant à partir de protocoles d’action, qui orientent les gestes de leurs auteurs et autrices, et les modalités de leur écriture. Qu’il s’agisse de faire des courses, un trajet en métro, d’arpenter les friches urbaines ou d’observer les passants dans la rue, ce sont toujours des formes et des usages de la vie ordinaire qui sont en jeu.