Aïcha Limbada, La nuit de noces. Une histoire de l'intimité conjugale

La nuit de noces est un événement à la fois banal et singulier pour les femmes et les hommes de la France du XIXe et du premier XXe siècle : si le rite s'impose alors à presque tous, il constitue une expérience personnelle décisive pour chacun. La norme exige que les jeunes mariés attendent la première nuit suivant la cérémonie pour consommer sexuellement leur union, mais aussi qu'ils n'en retardent pas davantage le moment. Bien que ces quelques heures inaugurales de leur vie conjugale se passent portes closes et que la bienséance commande d'en conserver le secret, de puissants attendus familiaux, religieux et sociaux pèsent sur leur bon déroulement.

Pour dévoiler l'imaginaire et les réalités de la nuit de noces, cet ouvrage s'appuie sur des sources étonnantes et des archives exceptionnelles. Des procédures judiciaires engagées par des couples souhaitant se séparer donnent en particulier accès aux témoignages des époux eux-mêmes : le récit des paroles échangées, des gestes effectués, des émotions ressenties offre un éclairage unique sur les pratiques nuptiales, habituellement tues, et sur l'ignorance dans laquelle sont maintenues les jeunes filles jusqu'au soir du mariage. Le " viol légal " que certaines dénoncent apporte une profondeur historique aux réflexions actuelles sur le consentement.

Aïcha Limbada montre que la nuit de noces est vécue par les époux comme une véritable épreuve, au cours de laquelle les femmes doivent attester de leur virginité et les hommes de leur virilité, mais qu'elle est aussi appréhendée par les penseurs et les médecins comme un problème sanitaire et social majeur. De sa réussite dépendent le bonheur du couple et la perpétuation de la société, dont l'ordre repose sur une domination masculine que l'initiation féminine participe à instituer.

Aïcha Limbada est agrégée, docteure en histoire contemporaine (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et chercheuse associée au Centre d'histoire du XIXe siècle. Elle est actuellement membre de l'École française de Rome.

—

Table des matières

Introduction

Une pratique sociale à la fois exceptionnelle et ordinaire

Au cœur de l'intime et du genre

Comment écrire l'histoire de la nuit de noces ?

Le prisme de l'exception

Chapitre 1 : Imaginaire de la nuit de noces

La sexualité éludée

L'émergence du thème du viol nuptial

Le goût pour les anecdotes scandaleuses

Légèreté et lourdeurs des récits nuptiaux

Une iconographie foisonnante à la Belle Époque

Sous le manteau

Chapitre 2 : La fabrique de l'ignorance

L'ignorance des jeunes filles bourgeoises élevée au rang de vertu

Une ignorance moindre dans les milieux populaires ?

Des indications minimales au seuil de la nuit de noces

L'absence totale de recommandations

Quand l'ignorance perdure après la nuit de noces

L'extrême ignorance au masculin

Des femmes qui assument leur savoir

La disqualification morale des jeunes filles qui savent

Feindre l'innocence

Chapitre 3 : La lutte contre l'ignorance nuptiale

Les médecins au chevet des époux

La vulgarisation médicale dans les manuels conjugaux

Combattre l'ignorance masculine avant tout

Informer ou corrompre ?

Mieux instruire les femmes également ?

Prévenir les affections physiques et morales les plus graves

Assurer le devenir " des ménages, des familles et de la société "

Sauver les âmes : la renaissance de la pastorale catholique sur le mariage au début du XXe siècle

Chapitre 4 : Désirs d'intimité

Le scénario nuptial traditionnel

La remise en cause de la publicité de la nuit de noces

" Enfin seuls ! " : la célébration du couple bourgeois

La chambre nuptiale, un lieu à part

Un huis clos imparfait

À l'abri des regards : la nuit de noces en voyage

Chapitre 5 : La consommation du mariage

La validation du mariage par l'union sexuelle

L'instauration du devoir conjugal

Une consommation nocturne immédiate ?

Fixer la date du mariage en fonction de la nuit de noces à venir

Une culture du viol nuptial

Le " viol légal " de la nuit de noces

Chapitre 6 : Les difficultés du premier tête-à-tête

Des émotions fortes au seuil de la chambre nuptiale

Les premiers rapprochements

Aller au lit dans ses habits de nuit

Les mauvaises surprises de la proximité corporelle

Précoces désillusions

Le refus du devoir conjugal

Chapitre 7 : Dans le lit des époux

Imaginaire de la défloration nuptiale

Juste avant l'épreuve

Le corps à corps

Des pratiques sexuelles non conformes

L'incapacité de consommer le mariage

Au sortir du lit

Conclusion

Archives et sources

Liste des abréviations

Notes

—

RTS - Tribu

FRANCE CULTURE - Concordance des temps