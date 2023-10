De Stael au Maroc

Nicolas de Staël a vingt-trois ans quand il découvre le Maroc, où il voyagera de 1936 à 1937. Présenté et annoté par Marie du Bouchet, petite fille du peintre, Le voyage au Maroc qui paraît ces jours-ci chez Arléa réunit pour la première fois un texte écrit pour une revue, Les Gueux de l’Atlas, découvert en 2016 dans un grenier du château de Palland, mais aussi une quinzaine de lettres à ses proches où se lisent les espoirs et errances d’un tout jeune homme, et son cahier aux notes et dessins vibrants.

