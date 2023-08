Dès la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en Haïti – les deux premières nations indépendantes de l'ère des révolutions – des auteurs et autrices afro-descendantes ont théorisé, pensé et dénoncé l'esclavage, le colonialisme, le racisme et d'autres formes de dominations dans des textes d'une grande variété : poèmes, pamphlets, lettres ouvertes, allocutions, récits de vie… Bien avant W. E. B. Du Bois, Sarah Parker Remond, Sojourner Truth, Toussaint Louverture, Anténor Firmin ou encore Frederick Douglass ont notamment revendiqué un universalisme qui tienne compte des discriminations raciales et ont fait circuler l'exigence d'une égalité et d'une indépendance réelles. Remettant à l'honneur leurs noms, leur vie et leurs écrits, injustement méconnus, le recueil courageusement publié par les éditions marseillaises Hors d'atteinte sous le titre Anthologie de la pensée noire rassemble des extraits de textes traduits ou en langue française accompagnés de courtes notices et un texte introductif.