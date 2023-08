Maria Casarès à l'abri de l'oubli. Entretien avec Johanna Silberstein et Matthieu Roy

Quinze jours avant sa mort, Maria Casarès décide de léguer son domaine de La Vergne à la commune d’Alloue, au cœur de la campagne charentaise. Cependant, elle ne laisse aucune indication sur le projet qu’elle désire voir naître dans une maison achetée en 1961.

Cet entretien avec Johanna Silberstein et Matthieu Roy, codirecteurs de La Maison Maria Casarès, retrace la genèse et l’essor d’un projet culturel associant une résidence d’artistes, un Festival d’été et une action forte en faveur du développement local. Devenue lieu de référence de la création contemporaine, la Maison donne la parole aux artistes et garde en mémoire celle de Maria Casarès.

Sommaire

Antonia Amo Sánchez et Esther Lázaro Sanz

Préface…

M comme Maria, M comme Mémoire… … A comme Avignon, A comme Alloue

Maria Casarès à l’abri de l’oubli : entretien…

Maria Casarès, monstre sacré…

Présentation des auteurs…