Georges Gougenheim, La langue populaire dans le premier quart du XIXe siècle

D'après le Petit dictionnaire du peuple de J.-C.-L.-P Desgranges (1821)

Préface de Fabrice Jejcic

En 1929 parut la précieuse thèse secondaire de Georges Gougenheim, très justement appelée La langue populaire dans le premier quart du XIXe siècle d’après le Petit dictionnaire du Peuple, de J.-C.-L.-P. Desgranges (1821). C’est grâce à cette étude que Desgranges figure parmi les auteurs retenus par le Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) et le Trésor de la langue française (TLF), en particulier pour les premières datations.

Bien que des décennies se soient écoulés depuis cette parution, de nombreux passages n’ont pas vieilli. L’index des quelques 1 500 mots donne un accès direct aux analyses et aux formes linguistiques.

Georges Gougenheim (20 juillet 1900 - 29 juillet 1972) est un linguiste et un grammairien français du XXe siècle. Admis à l’École normale supérieure à l’âge de vingt ans (1920), il entreprend des travaux novateurs sur l’histoire et le fonctionnement de la langue française. Il soutient sa thèse de doctorat ès lettres en 1929. En 1950, professeur d’histoire de la langue française à la Sorbonne, il entreprend une étude approfondie sur le « français parlé ». Par l’emploi de statistiques portant sur la fréquence des mots, il élabore, en 1958, un Dictionnaire fondamental de la langue française comportant 3 500 mots. Fondateur du Centre de recherche et d’étude pour la diffusion du français (CREDIF) « capital symbolique national », il fera découvrir au grand public les trésors du vocabulaire quotidien français.