Jonathan-Olivier Merlo, Par monts et par mots. Pour un itinéraire sociolinguistique de la francophonie

Montréal, Abidjan, Bruxelles… l’idée de francophonie évoque, dans le sens commun, un vaste espace où des dizaines, voire des centaines de millions de personnes, « parlent » le français. Or, un voyageur qui saute d’une de ces métropoles à l’autre ne peut que constater combien la langue, et l’utilisation que l’on en fait, changent d’un lieu à un autre. En effet, la situation du français dans le monde est extrêmement variable selon les contextes – sociaux, linguistiques, nationaux. C’est dire si la notion de francophone est fl oue, ou tout au moins susceptible d’être utilisée dans et pour des réalités très diverses.

Mais alors, comment rendre compte de la multiplicité des contextes ? C’est à cette question que cet ouvrage entend s’attaquer, en interrogeant dans un premier temps le paysage francophone des sciences du langage pour identifi er les concepts, c’est-à-dire les mots, qui permettent de décrire au plus près les pratiques langagières – et les représentations qui y sont attachées – aux quatre coins de la francophonie. Car une fois mené ce travail défi nitoire, il devient possible d’imaginer un itinéraire, dûment cartographié, pour aller observer d’un continent à l’autre la dynamique du français et des langues avec lesquelles il est en contact, en visitant un certain nombre de régions emblématiques de la variété et de la variabilité des paysages sociolinguistiques dans le monde francophone (de la Belgique au Liban en passant par l’Amérique du Nord ou encore l’Afrique subsaharienne).

Table des matières

INTRODUCTION

1 De la langue et du social : la sociolinguistique

1.1 A propos de linguistique

1.2 La langue et le social

1.3 Le monde francophone : une communauté de langue ?

2 Sociolinguistique : quelques concepts

2.1 Variation(s) sur la langue

2.1.1 La variation dans le temps : diachronie

2.1.2 Styles et registres de langue

2.1.3 La variation selon l’appartenance sociale : la diastratie

2.1.4 La variation spatiale ou diatopique

2.1.5 La variation écrit / oral ou variation diamésique

2.2 La dénomination des phénomènes langagiers

2.2.1 Accent

2.2.2 Argot

2.2.3 Dialecte

2.2.4 Koinè

2.2.5 Patois

2.2.6 Véhiculaire, vernaculaire

2.3 Le regard social sur les langues

2.3.1 Epilinguistique (discours)

2.3.2 Habitus linguistique

2.3.3 Idéologie(s) linguistique(s)

2.3.4 Insécurité linguistique

2.3.5 Marché linguistique

2.3.6 Représentations linguistiques

2.3.7 Technique du locuteur masqué

3 Décrire les usages langagiers

3.1 Répertoires individuels et sociaux

3.1.1 Bilinguisme

3.1.2 Capital linguistique

3.1.3 Compétences actives, passives, intercompréhension

3.1.4 Continuum

3.1.5 Diglossie

3.1.6 Langue de première socialisation (L1), Langue seconde (LS), Langue étrangère (LE)

3.1.7 Langues de l’immigration, Langue d’Origine Héritée (LOH)

3.1.8 Locuteur et auditeur

3.1.9 Plurilinguisme

3.2 Norme(s) et faits de langues

3.2.1 Archaïsme

3.2.2 Emprunt

3.2.3 Norme(s) descriptive(s) / norme(s) prescriptive(s)

3.2.4 Norme endogène, norme exogène

3.3 Aménagement linguistique

3.3.1 Les types d’intervention sur la langue

3.3.2 Standardisation

4 Langues et sociétés dans l’aire francophone

5 Dynamiques de contacts de langues

5.1 Alternance codique (code switching), mélanges de codes (code mixing), créoles

5.1.1 Deux cas d’alternance codique : le francolof et le fransango

5.1.2 Les locuteurs et l’alternance codique

5.1.3 Mélanges de codes (code mixing)

5.1.4 Créoles et pidgins

5.2 Etudes de cas

5.2.1 Le camfranglais au Cameroun

5.2.2 Le chiac au Nouveau-Brunswick

5.2.3 Le nouchi et le FPI (Français Populaire Ivoirien)

POUR CONCLURE

BIBLIOGRAPHIE

INDEX THEMATIQUE

INDEX DES CARTES