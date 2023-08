"Marc Augé, irremplaçable !", par Jean-Paul Colleyn (en-attendant-nadeau.fr)

"Marc Augé, irremplaçable !", par Jean-Paul Colleyn

en ligne sur en-attendant-nadeau.fr le 9 août 2023.

Marc Augé, né en 1935 et décédé le 24 juillet dernier, laisse derrière lui l’une des œuvres importantes de l’anthropologie française contemporaine. L’anthropologue Jean-Paul Colleyn, qui lui rend hommage pour En attendant Nadeau, voit en lui un chercheur « transculturel », capable de relier des mondes et des objets différents avec la même curiosité pour le social et la même compréhension fine du politique.

Lire l'hommage…