Méditations Littéraires, n° 6 "Entre Rêve et Imagination" (dir. Khalil Baba)

Ce sixième numéro de “Méditations Littéraires” se propose d’explorer les différentes facettes des concepts Rêve et Imagination et leurs manifestations psychanalytiques, littéraires, philosophiques, artistiques… Sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons suggérer les pistes de recherche suivantes, qui sont autant de questions auxquelles donne lieu une réflexion sur ces deux concepts :

Dans quelle mesure le rêve et l'imagination peuvent-ils être utilisés pour créer des œuvres de fiction qui reflètent les préoccupations de la société et les tendances culturelles ? Comment les auteurs utilisent-ils le rêve et l’imagination pour explorer des thèmes universels tels que l'amour, la mort et la spiritualité ? De quelle façon le rêve et l'imagination sont-ils représentés dans les textes sacrés et la mythologie religieuse ? Et comment les visions et les révélations des rêves sont-elles interprétées dans différentes religions ? Dans quelle mesure les expériences imaginatives peuvent-elles être considérées comme des révélations divines ? Quelles sont les représentations du rêve et de l'imagination dans les différentes formes d'art, telles que la peinture, la sculpture, la photographie ou le cinéma ? Et dans quelle mesure elles influencent la création artistique ? etc.

Sommaire

PRÉFACE

Couverture/Page de titre/Sommaire

Préface (p. 06-09)

Larissa Drigo AGOSTINHO Baudelaire : le rêve comme méthode (p. 10-24)

Lorraine ALEXANDRE Mettre en scène ses rêves / Rêver ses mises en scène dans une pratique plasticienne pluridisciplinaire (p. 25-51)

Aurélien BERSET La légende des « Assassins », entre rêverie narcotique et pouvoir fictionnel. Trois réappropriations « orientales » d’un mythe orientaliste (p. 52-66)

Oumar DIÈYE « Rome » entre la poétique du rêve et de l’imagination dans le Songe de Joachim Du Bellay (p. 67-80)

Farinaz KAVIANIFAR Unveiling Dreams: Ibn al-‘Arabī’s Imagination and the Sufi Path (p. 81-93)

Acif MEMBOUROU ADOKA Inscription du rêve dans Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq (p. 94-102)

Thomas MICHAUD L’imaginaire du rêve et du souvenir artificiels dans les films de science-fiction (p. 103-117)

Romain MOLLARD Les deux sources de l’imagination mythique et onirique : philosophie, psychanalyse, éducation (p. 118-129)

Kalliopi PLOUMISTAKI Imagination et « natures mortes ». Étude d’une scène dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs (p. 130-139)

Lina RIBEIRO Du Songe à une autre réalité vécue comme un rêve (p. 140-155)

Célestine Dibor SARR W ou le souvenir d’enfance (1975) de Georges Perec : quand rêve et imagination exorcisent un passé douloureux (p.156-172)

Najat ZERROUKI L’Identité dans l’imaginaire beur entre Rêve et Rêverie (p. 173-185)

Comité scientifique du sixième numéro

- Mounira ABI ZEID, Enseignante-Chercheure, Université Libanaise, Tripoli, Liban.

- Karl AKIKI, Vice-Doyen de Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban.

- Sylvie COËLLIER, Professeure Émérite, Université d’Aix-Marseille, France.

- Samira ETOUIL, Professeure de l’Enseignement Supérieur Habilité, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc.

- Hind LAHMAMI, Professeure de l’Enseignement Supérieur Habilité, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc.

- François LE GUENNEC, Chercheur, Université du Temps Libre d'Orléans, France.

- Ioana MARCU, Maître-assistante, Université de l'Ouest de Timisoara, Roumanie.

- Zsuzsa SIMONFFY, Maître de conférences HDR, Université de Pécs, Hongrie.

- Géza SZÀSZ, Maître de conférences, Université de Szeged, Hongrie.

- Abderrahman TENKOUL, Professeur de l’Enseignement Supérieur, Université Ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc.

Catherine WEBSTER (Professeure de l’Enseignement Supérieur, États-Unis d’Amérique).

Rédacteur en chef

Khalil BABA (Professeur de l’Enseignement Supérieur Habilité, Maroc)

Comité de rédaction

Amel FAKHFAKH (Professeure de l’Enseignement Supérieur, Tunisie)

François LE GUENNEC (Chercheur, Université du Temps Libre d'Orléans, France)

Zsuzsa SIMONFFY (Maître de conférences HDR, Hongrie)

Catherine WEBSTER (Professeure de l’Enseignement Supérieur, États-Unis d’Amérique)

Chargée de communication

Inès MESSAOUD (Inesart) (Enseignante-chercheure (Université Aix-Marseille, France)