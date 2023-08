Nos existences collectives

Les 20 et 21 octobre 2022 s'est tenu à l'Université Paris 8 et sur le campus Condorcet le colloque "Existences collectives. Perspectives sémiotiques sur la sociabilité animale et humaine". Sur fond du délabrement qui menace le vivant, la frontière entre animaux humains et non humains est aujourd’hui un motif renouvelé de questionnement. L’organisation sociale que nous avons en partage avec nombre d’autres espèces animales, eusociales (fourmis, abeilles, termites...) et sociales (chimpanzés, éléphants, cachalots, loups...) constitue, indépendamment des usines à métaphores que forgent nos langues pour se représenter l’altérité, un langage autonome, transformant les aléas du collectif en institution réglée, dont les dispositifs interspécifiques sont à confronter. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourdhui les actes, coordonnés par Denis Bertrand, Pauline Hachette et Everardo Reyes, qui interrogent les communautés de formes, de pratiques, voire de destins, qui transcendent les variations et permettent de penser de nouveaux embranchements. Les relations signifiantes entre existences collectives humaines et non-humaines sont envisagées dans une perspective sémiotique où se croisent sciences humaines et sociales, sciences de la nature, littérature, esthétique et informatique.