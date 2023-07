Le Fablier, n° 34 : "Qu'un ami véritable est une douce chose !". Amitiés et dilections lafontainiennes

Édité par Patrick Dandrey, Damien Fortin

Si l'amour a souvent inspiré la création littéraire, l’amitié y a non moins conspiré. Depuis la fable des deux Amis exemplaires ou celle de l’Ours malavisé, ami fatal d’un Amateur des jardins, jusqu’à la société des quatre amis réunis pour entendre la lecture des Amours de Psyché et de Cupidon, l’oeuvre de La Fontaine offre des images diverses de l'amitié. La voie qui fut choisie pour les contributions réunies ici, on pourrait la qualifier de « génétique », en un sens humble et courant, qui entend nommer ainsi la mise au jour des influences littéraires lointaines et proches qui ont fécondé l’inspiration de La Fontaine, tout comme en récompense les écrivains et les oeuvres influencés par lui ont pu susciter, par un retour de bienfait, des dilections d’esprit, de goût et de coeur chez ses successeurs prochains et lointains.

Sommaire

Présentation

par Patrick Dandrey



Dilections anciennes

La Fontaine et Maucroix

par Guillaume Peureux

La Fontaine et Madame de Sévigné. Connivence et (re)création

par Nicolas Garroté

La Fontaine et Pellisson

par Boris Donné

La Fontaine et Furetière. Les « compagnons d'école » sont-ils vraiment « les amis qui durent le plus longtemps » ?

par Tiphaine Rolland

La Fontaine et Bernier. Inclinations variables dans le second recueil des Fables

par Frédéric Tinguely

La Fontaine et les poètes dramatiques de son temps. Le cas d'Achille

par Nicholas Dion

La Fontaine et Boileau

par Damien Fortin

La Fontaine et Port-Royal au temps du Poème de la captivité de saint Malc

par Tony Gheeraert

Anamorphose de l'abeille en renard. La Fontaine et La Rochefoucauld

par Laurence Plazenet

Affinités électives

Portrait diffracté de La Fontaine chez les pères fondateurs de l'histoire littéraire

par Luc Fraisse

La Fontaine devant la critique italienne. Vittorio Lugli, Diego Valeri, Giovanni Macchia

par Federico Corradi

Balzac et La Fontaine. « Des peines inouïes pour ressembler à la vérité »

par Thomas Conrad

Anatole France et La Fontaine ou une affinité d'anciens

par Guillaume Métayer

André Gide et La Fontaine. L'abeille et le papillon

par Pierre Masson

Un tombeau critique en guise d’anniversaire Jammes et La Fontaine

par Yves Le Pestipon

La Fontaine lecteur de Colette

par Jacques Dupont

Ponge et l’esprit de fable

par Bernard Beugnot

Échos intellectuels

« À qui donner le prix ? » Variations lafontainiennes sur l’amitié selon Épicure

par Michèle Rosellini

« Whether Dogs Could Make Syllogisms ». Plutarque, Montaigne, La Fontaine et le logos endiathétos des bêtes

par Olivier Guerrier

Rousseau et les Fables de La Fontaine dans Émile : une lecture négative ?

par Christophe Martin

Hippolyte Taine et La Fontaine

par Nathalie Richard

Les Cinq Tentations de La Fontaine par Jean Giraudoux

par Mauricette Berne

Les fables de Louis Marin

par Olivier Leplatre

Michel Serres et les métamorphoses de la Fable

par Jean-Charles Darmon

La Fontaine et Marc Fumaroli

par Patrick Dandrey

Nouvelles et documents

« Les rencontres de Psyché ». Un thème peut en cacher un autre

par Martine Pichard

Bibliographie annuelle

par Céline Bohnert