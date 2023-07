Inscriptions ouvertes pour la Conférence ASMCF 2023 (Londres)

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la Conférence ASMCF 2023 intitulée "Récupération des espaces : spatialité et (re)occupation d'espaces en France et dans le monde francophone", qui se déroulera à Londres les 7 et 8 septembre 2023.

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à vous inscrire avant le 14 août 2023 en utilisant le lien Eventbrite suivant :

https://www.eventbrite.co.uk/e/reclaiming-spacesrecuperation-des-espaces-asmcf-2023-tickets-656826484697?aff=oddtdtcreator



Veuillez noter qu'il y a trois types d'inscriptions disponibles, chacun avec des frais variables :

1. Inscription en ligne.

2. Membres ASMCF (Général et PG/Non rémunéré)

3. Non-membres (Général, PG, Non rémunéré).

Veuillez sélectionner le type d'inscription approprié en fonction de votre affiliation et de vos préférences.

Nous tenons à vous informer qu'aucun remboursement ne sera possible après la date limite d'inscription.

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous et nous sommes impatients de vous accueillir !

Cordialement,

Sara Mechkarini & Julia Ribeiro

Joint Conference Support Officers - ASMCF 2023